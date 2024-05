Luka Dončičiui priešnuodžių neradusi „Clippers“ atsidūrė pavojingoje zonoje

Kalifornijos ekipą įveikusius teksasiečius dabar nuo patekimo į pusfinalį teskiria viena pergalė ir šie pirmauja 3:2.

„Clippers“ ir vėl vertėsi be traumuoto Kawhi Leonardo, kuris šioje serijoje žaidė tik dvejuose mačuose. 30 taškų pralaimėjimas atkrintamosiose yra taip pat didžiausias per visą „Clippers“ komandos istoriją.

Kelio skausmus po trečiųjų serijos rungtynių jautęs L. Dončičius prieš rungtynes žurnalistams sakė, kad tokios sveikatos būklės nerungtyniautų reguliariojo sezono metu.

Luka Doncic steps back from beyond the arc for 32 PTS!



DAL seeks a 3-2 series lead in the 4Q on TNT pic.twitter.com/HveptSs399