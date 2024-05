Be skrupulų: „Heat“ sudoroję „Celtics“ – Rytų konferencijos pusfinalyje

Joe'o Mazzulla auklėtiniai seriją laimėjo rezultatu 4-1 ir iš tolimesnės kovos dėl čempionų titulo eliminavo praėjusiame sezone finalą pasiekusią Majamio „Heat“.

Praėjusiame sezone šios komandos tarpusavyje susitiko Rytų konferencijos finale, o jį rezultatu 4:3 tada laimėjo „Heat“.

Celtics take Game 5 to advance to the East Semis ☘️ pic.twitter.com/QCXwDNrvbu

„Keltai“ rungtynėse šemininkavo visuose keturiuose kėliniuose ir nė viename iš jų neleido laimėti savo oponentams.

Pusfinalio serijoje „Celtics“ susitiks su Orlando „Magic“ ir Klivlando „Cavaliers“ poros laimėtoja, šioje serijoje „Cavs“ šiuo metu pirmauja 3-2.

Jaylen Brown and Derrick White led the charge for the @celtics in Game 5 to advance to the East Semis ☘️



Brown: 25 PTS, 6 REB, 11-19 FGM

White: 25 PTS, 5 REB, 5 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/rNNDC4gGsN