Įspūdingos serijos pabaiga – vėl įsibėgėjusi „Heat“ sutriuškino „Celtics“ ir žengė į didįjį finalą

Bostono „Celtics“ bandė perrašyti istoriją, kai serijoje atsilikdami 3:0 pasivijo priešininkus ir išlygino rezultatą 3:3, tačiau serija buvo pralaimėta 4:3. Kol kas nei vienai komandai NBA nepavyko laimėti serijos po to, kai atsiliko 3:0.

Tuo tarpu „Heat“ yra tik antroji komanda NBA istorijoje, kuri iš 8-osios vietos žengė į didįjį finalą. 1998-1999 m. tai pavyko padaryti ir Niujorko „Knicks“ ekipai.

Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias „Heat“ gretose buvo Jimmy Butleris. Krepšininkas per 43 minutes aikštelėje pelnė 28 taškus, taip pat atkovojo 7 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Majamio komandos lyderis taip pat buvo išrinktas ir Rytų konferencijos finalo MVP.

Dvigubą dublį laimėtojams pridėjo ir Calebas Martinas. Jis per 44 minutes pelnė 26 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.

Svečiuose žaidę Majamio krepšininkai savo norą papulti į didįjį NBA finalą demonstravo nuo pirmojo kėlinio. Jau ten susikrovę 7 taškų persvarą (22:15), rungtynių pusę uždarė jau su dviženkle – 52:41.

The Heat are the second 8-seed in NBA history to reach the NBA Finals, joining the 1998-99 Knicks! pic.twitter.com/JMjwRgJhjk