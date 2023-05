Visiška beprotybė: per 3 sekundes išsigelbėjusi „Celtics“ išplėšė septintąsias serijos rungtynes

Didžiąją rungtynių dalį pirmavę svečiai iš Bostono iki mačo pabaigos likus 4 minutėms dar buvo priekyje 98:88, tačiau per likusį laiką sugebėjo iššvaistyti solidžią persvarą, o rungtynių pabaigoje užsikūręs Jimmy Butleris privertė griebtis už galvų milijonus krepšinio fanų visame pasaulyje.

Pro šalį viso susitikimo metu šaudęs „Heat“ lyderis (3/17 dvitaškiai, 2/4 tritaškiai) aukštesnę pavarą įjungė tik pačioje susitikimo pabaigoje, kai sugebėjo pelnyti sudėtingą tritaškį, o iki rungtynių pabaigos likus 3 sekundėms ir aikštės šeimininkams atsiliekant 100:102 ties tritaškio linija metimo metu gudriai išprovokavo Alo Horfordo pražangą.

Iš karto po šio epizodo mačo arbitrams kilo dvejonių, dviejų ar trijų taškų vertės tai buvo metimas, tačiau peržiūrėjus epizodą abejonių nekilo. Atšokdamas ant tritaškio linijos aikštės kampe J. Butleris linijos nemynė ir šaltakraujiškai realizavęs visus tris baudų metimus išvedė saviškius į priekį.

Jimmy Butler was FOULED by Al Horford on this 3-point attempt with 3 seconds left 🤯



Butler went to the line and made all 3 free throws. Miami leads 103-102 with 3 seconds left.pic.twitter.com/9HdZqXtwHQ