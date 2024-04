„Celtics“ tritaškių lietumi penktą kartą šiame sezone nuplovė „Heat“

„Celtics“ pratęsė reguliariojo sezono tradiciją ir laimėjo prieš „Heat“ krepšininkus penktą kartą iš eilės šiame sezone.

Vienu metu Masačusetso ekipa pirmavo 34 taškų persvara, tačiau tada „Heat“ spurtavo ir priartėjo iki 14 taškų atstumo. Visgi „Celtics“ atlaikė varžovų šturmą ir iškovojo pergalę.

Jaysonas Tatumas pirmą kartą karjeroje NBA atkrintamosiose atliko trigubą dublį – pelnė 23 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

„Turėjo būti sunku. Atkrintamosiose varžybose nė vienos rungtynės nėra lengvos“, – kalbėjo J.Tatumas. „Nėra garantuotų pergalių, nepriklausomai nuo laiko, kiek liko, ar rezultato“.

Praėjusį sezoną „Heat“ sugriovė „Celtics“ svajones apie NBA finalą, kai konferencijos finale išsiveržė į priekį 3-0, o septintose rungtynėse Bostone tiesiog juos nušlavė.

Visgi sekmadienį Bostono komanda pasinaudojo „TD Grden“ žiūrovų emocija ir pagerino atkrintamųjų varžybų rekordą, pataikydama 22 tritaškius.

Įskaitant reguliarųjį sezoną, Bostono komanda namuose yra iškovojusi 38 pergales ir patyrusi tik 4 pralaimėjimus, o dabar prieš „Heat“ laimėjo jau keturiuose pastaruosiuose tarpusavio susitikimuose.

Rungtynėse netrūko ir susistumdymų – paskutinę minutę kovodamas dėl kamuolio Calebas Martinas grubiai pasiuntė Jaysoną Tatumą ant žemės. Neturkus „Celtics“ narys Jaylenas Brownas stojo priešais C.Martiną ir galiausiai įvyko susistumdymas bei buvo išdalintos dvi techninės pražangos J.Brownui ir C.Martinui.

Geras rungtynes sužaidė latvis Kristapas Porzingis. Jo sąskaitoje 18 pelnytų taškų (4/8 trit.).

"Erik Spoelstra called a timeout with a 1:30 left down by 16, 30 seconds later that play happens... that looked shady to me."



Brian Scalabrine reacts to Caleb Martin's foul on Jayson Tatum pic.twitter.com/XRchYpbOVh