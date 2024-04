NBA atkrintamųjų starte – dominuojantis Jono Valančiūno pasirodymas ir dramatiška „Thunder“ pergalė

Rungtynių pabaigoje iniciatyvos ėmėsi S. Gilgeous-Alexanderis po kurio dvitaškio su bauda aikštės šeimininkai pirmavo 93:88. Savo atsakui „pelikanai“ turėjo 32 sekundes ir po CJ McCollumo dvitaškio priartėjo iki 90:93. Vėliau sekė pražanga prieš Chetą Holmgreną, kuris pataikė vieną baudą iš dviejų, tačiau paskutinė svečių ataka baigėsi nerezultatyviai ir NBA Vakarų konferencijos lyderiai šventė sunkią pergalę 92:94.

Serijoje iki keturių pergalių lietuvio atstovaujama ekipa dabar atsilieka 0:1, o antrosios serijos rungtynės vyks naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vėl Oklahomoje.

Šiame susitikime „Pelicans“ vėl vertėsi be traumuoto ekipos lyderio Ziono Williamsono, tad ekipos strategas Willie Greenas vėl atsigręžė į J. Valančiūną.

Net 20 kamuolių po krepšiais sugriebęs lietuvis buvo naudingiausias rungtynių žaidėjas. Per 29 žaidimo minutes jis taip pat pelnė 13 taškų (5/9 dvit, 3/4 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį su surinko 26 naudingumo balus.

Jonas Valanciunas ties it up 43-43 heading into halftime of Game 1 on TNT! pic.twitter.com/Fu4u8BgNhZ