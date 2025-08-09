Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Trumpo susitikimas su Putinu; Baltarusiai Vilniuje susirinko į mitingą; Istorinis Armėnijos ir Azerbaidžano susitarimas

2025-08-09 18:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 18:29

Trumpas skelbia – su Putinu penktadienį susitiks mažai kam tikėtoje vietoje – Aliaskoje. Ir kalba apie taikos sąlygas – teritorijų atidavimą

Trumpas skelbia – su Putinu penktadienį susitiks mažai kam tikėtoje vietoje – Aliaskoje. Ir kalba apie taikos sąlygas – teritorijų atidavimą

0

Apie 100 baltarusių Vilniuje susirinko į mitingą Lukašenkos suklastotų rinkimų metinių proga.

Mitingas Vilniuje prieš Lukašenkos režimą
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mitingas Vilniuje prieš Lukašenkos režimą

Baltuosiuose rūmuose – istorinis Armėnijos ir Azerbaidžano taikos susitarimas. O Trumpo keliu pramintas koridorius per Armėniją – smūgis Rusijai ir Iranui.  

 

 

 

