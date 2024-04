Luka Dončičiaus tempiama „Mavericks“ atkrintamąsias pradėjo slogiu žaidimu

Rungtynių pradžioje Tyronno Lue auklėtiniai sugebėjo neutralizuoti pavojingiausius „Mavericks“ žaidėjus, o antrąjame ketvirtyje svečiai iš viso tepelnė 8 taškus.

„Clippers“ pranašumas mačo pradžioje išryškėjo ir po krepšiais, kur daugybę taškų iš artimos distancijos suvertė kroatas Ivica Zubacas.

Vidurio puolėjas savo pasirodymą baigė su 20 taškų ir 15 atkovotų kamuolių (27 naud.)

Naudingiau už jį žaidė tik Jamesas Hardenas, kuris pelnė 28 taškus ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus (29 naud.).

Zubac does not shoot threes, but his touch from 5-9 feet gives the Clippers more spacing than you'd expect with a traditional 5.

This is a shot you'd give up to any non star centers but Zu makes about 2/3rds of his shots from this range. pic.twitter.com/I9CUtzE4aA