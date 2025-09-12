Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

„Canelo“ ir Terence'as Crawfordas užfiksavo vienodą svorį prieš istorinę kovą dėl čempiono titulų

2025-09-12 21:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 21:41

Jau rugsėjo 13-ą dieną meksikietis Saulis „Canelo“ Alvarezas (62–2–2, 39 nokautai) ir amerikietis Terence’as Crawfordas (41–0, 31 nokautas) Las Vegase „Allegiant“ stadione susikaus dėl žurnalo „The Ring“ ir absoliutaus „super“ vidutinio svorio kategorijos (iki 168 svarų) čempiono titulų, o ši kova bus transliuojama visame pasaulyje per „Netflix“ be jokio papildomo mokesčio daugiau nei 300 milijonų platformos prenumeratorių.

Saulis „Canelo“ Alvarezas ir Terence'as Crawfordas | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį įvyko oficiali svėrimų procedūra, o metus trukęs pasiruošimas istorinei kovai T. Crawfordui baigėsi rekordiniais 167,5 svarais, tuo tarpu čempionų titulus ginantis S. Alvarezas šią procedūrą priėmė kaip įprastą darbą ir taip pat užfiksavo 167,5 svarų svorį.

37-erių T. Crawfordas užsitikrino teisę siekti čempionų titulų pakildamas dviem svorio kategorijomis aukščiau ir bandydamas nugalėti populiariausią savo eros kovotoją pirmajame istorijoje profesionaliame bokso mūšyje NFL „Allegiant“ stadione.

Tai buvo didžiausias karjeros svoris T. Crawfordui, kuris pakils iš 154 svarų į 168 svarus, kad mestų iššūkį Canelo. Jei T. Crawfordas laimėtų, jis taptų pirmuoju bokso istorijoje vyru, tapusiu vieningu čempionu trijose skirtingose svorio kategorijose. Savo paskutinėje kovoje prieš Israilą Madrimovą 2024 m. rugpjūtį T. Crawfordas svėrė 153,4 svaro.

Vieša svėrimosi ceremonija numatyta kiek vėliau, jos metu abu kovotojai dar kartą pasisakys apie savo pasiruošimą ir laukiančią kovą.

T. Crawfordas paskutinį kartą kovojo 2024 m. rugpjūtį, kai po 2023 m. iškovoto vieningo pusvidutinio svorio čempiono titulo ir pergalės prieš Errolą Spence’ą jaunesnįjį pakilo į 154 svarų kategoriją ir Los Andžele teisėjų sprendimu įveikė tuometinį WBA čempioną I. Madrimovą.

T. Crawfordo sieks įtvirtinti savo palikimą prieš kitą keturių svorio kategorijų čempioną ir gauti rekordinį uždarbį, kai pusvidutinio svorio kategorijoje jam nebuvo suteikiamos didelės išmokos.

S. Alvarezas tradicinio Meksikos nepriklausomybės savaitgalio metu bus ryškus sirgalių favoritas, ypač po to, kai T. Crawfordas sulaukė švilpimo tiek per iškilmingą atvykimą, tiek per ketvirtadienį „T-Mobile“ arenoje vykusią spaudos konferenciją.

