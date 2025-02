Buvęs „Mavericks“ krepšininkas – apie Dončičiaus ašaras ir Dalase pirktą namą už 15 mln. dolerių

Tv3.lt primena, kad tarp Vakarų konferencijos ekipų įveikę mainai palietė Los Andželo „Lakers“ lyderį Anthony Davisą ir „Mavericks“ žvaigždę Luka Dončičių, kurie apsikeitė komandomis. Į Los Andželą taip pat keliasi Maximilianas Kleberis ir Markieffas Morrisas, o Teksaso valstijos ekipa gavo perspektyvų 21-erių puolėją Maxą Christie.

NBA devynis sezonus praleidusio Ch. Parsono teigimu, po to kai traumą besigydantis Luka Dončičius visiškai netikėtai sužinojo apie savo paties mainus su Los Andželo „Lakers“ ekipa, slovėnas pravirko.

„Mano didžiausias nusistebėjimas kaip jie apie tai pranešė iš profesionaliosios ir pagarbos pusės. Dauguma žvaigždžių turi dinamišką dialogą su biuru, savininkais, apie tai, kas nutiks. Man tai pasirodė labai negarbinga. Tai siaubingai blogas reikalas, jei tu tiesiog paimi ir padarai, o aš taip pat netikiu, kad apie visą tai Jasonas Kiddas nežinojo, – teigė buvęs krepšininkas, kuris teigė žinantis, kad Dalase slovėnas ketino pirkti geresnį namą. – Šis vaikinukas ką tik nusipirko 15 milijonų dolerių vertės namą. Jis verkė, kai tai sužinojo. Ir tai po to, kai pernai patekai į NBA Vakarų konferencijos finalą“.

Tiesa, tai kad slovėnas tikrai įsigijo naują namą jokiuose oficialiuose dokumentuose neskelbiama.

Iki šiol jis gyveno dar 2020-ais įsigytame 3,7 mln. JAV dolerių vertės name.

„Bent jau pagal nuosavybės įrašus, Luka pastaruoju metu jokio nekilnojamojo turto neįsigijo“, – rašo „USA Today Sports“ žurnalistas Andrew Josephas.

Ch. Parsonas taip pat pateikė kritikos naujiesiems klubo savininkams, kurie turi Kazino ir viešbučių verslą Las Vegase bei tikino, kad jie visiškai nenutuokia, ką padarė.

