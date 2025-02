NBA lygoje – ypatinga naktis Devinui Bookeriui: pasiekė visų laikų „Suns“ klubo rekordą

Nors „Suns“ šiąnakt pralaimėjo Portlando „Trail Blazers“ (21/29) ekipai 119:121 (31:31, 24:18, 25:37, 27:21, 12:14), tačiau 28-erių gynėjui rungtynes tapo ypatingomis.

Trečiojo ketvirčio viduryje krepšininkas pataikė tritaškį iš kampo ir pralenkė rezultatyviausiu iki tol buvusią „Suns“ legendą Walterį Davisą (15,666 taškai).

Devin Booker just became the @Suns all-time leading scorer ‼️



15,668 points and counting... pic.twitter.com/3WMqQdGngg