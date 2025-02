Pergalę iškovojęs Sabonis pasiekė įspūdingą karjeros žymę – tą yra padarę tik dar du lietuviai

Sakramento komandos lietuvis tapo vos trečiuoju tokiu lietuviu, pasiekusiu 10 tūkst. pelnytų taškų žymę, o iki šiol tai padarė tik Jonas Valančiūnas ir Žydrūnas Ilgauskas.

Aukštaūgis tą įgyvendino antrojo ketvirčio viduryje, kai puolime klasiškai atkovojo kamuolį po netikslaus DeMaro DeRozano metimo ir įvertė dvitaškį per Rugy Goberto rankas, o jo ekipa veržėsi į priekį 52:44.

Aukštaūgis nugalėtojų gretose per 37 žaidimo minutes surinko 14 taškų (5/12 dvit., 0/3 trit., 4/6 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau pažeidė taisykles 5 kartus ir suklydo 1 sykį.

𝟏𝟎𝐊 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐒 🙌 In tonight's game against Minnesota, Domantas Sabonis scored his 10,000th career points! 💪 pic.twitter.com/MuhDx3EyTX

Sakramento komandos pergalės kalviu tapo puikiai žaidęs D. DeRozanas, kuris surinko 33 taškus, Malikas Monkas pridėjo 26-is, o Keeganas Murray surinko 19.

„Kings“ gretose dar nežaidė mainų būdu gautas Čikagos „Bulls“ lyderis Zachas LaVine’as, kuris yra pakeliui į Sakramentą, o Kalifornijos ekipai tai buvo pirmos rungtynės be savo pagrindinio įžaidėjo De’Aarono Foxo, kuris buvo išsiųstas į San Antonijų.

Congrats to Domantas Sabonis for reaching 10,000 career points with this bucket 👏pic.twitter.com/iyIKM2ifan