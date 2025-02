Šansų nedaug: Kauno „Žalgiriui“ – mažai vilčių teikianti prognozė dėl įkrintamųjų

Krepšinio statistikos projekcijų puslapis „Figurei8ht“ atliko 10 tūkst. simuliacijų ir naujausios prognozės palieka kauniečius už dešimtuko ribos.

Eurolygos 24-ajame ture kauniečiai šį vakarą susitiks su silpniausia turnyro komanda Berlyno ALBA, tačiau net ir ši pergalė jų šansų neužaugins.

Skaičiuojant šiuos variantus buvo atsižvelgta į likusį tvarkaraščio sunkumą ir dabar surinktas pergales.

Išmanioji sistema nemato „Žalgirio“ šansų pakliūti į stipriausių ketvertą ir duoda vos 0,2 proc. tikimybę.

Kad kauniečiai bus šešetuke – 1,5 proc., o dešimtuke – 18,5 proc. tikimybė.

„Figurei8ht“ prognozuoja, kad aršiausiai dėl paskutinės 10-is vietos įkrintamosiose kovos trys komandos – Milano „EA7 Emporio Armani“ (53,9 proc.), Belgrado „Partizan“ (48,6 proc.) ir Stambulo „Anadolu Efes“ (38,6 proc.).

📈Projection to Playoffs as of R24/34 @EuroLeague



Top 4

🔹Olympiacos 🇬🇷 with a clear advantage, the only team with >90% probabilities

🔹Fenerbahçe 🇹🇷 and Monaco 🇲🇨 clear number 2 & 3

🔹Close battle for the 4th position with Panathinaikos 🇬🇷, Crvena Zvezda 🇷🇸, and Paris BB 🇫🇷… pic.twitter.com/RlndWbChet