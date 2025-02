Jaunimu daugiau remtis žadėjęs Trinchieri įvertino Buikos debiutą: „Neleidau jam duoti interviu televizijai“

„Prireikė vieno kėlinio kad suprastume, kaip turime žaisti, bet antrajame mes žaidėme tikrai labai gerai. Pakėlėme lygį gynyboje, nes praleisti pirmajame 29 taškus yra labai blogai, ypač kai paskutines rungtynes žaidėme Eurolygoje. Bet komanda rado būdą kaip žaisti, nepaisant, kad šiandien neturėjome dviejų labai svarbių kūrėjų - Sylvaino ir Dovio, o Buika ir Juzėnas mums labai padėjo. Kontroliavome rungtynes ir tai gera pergalė“, – po mačo kalbėjo kauniečių strategas.

A. Trinchieri buvo paklausta, kaip komanda ateityje ras daugiau energijos po rungtynių Eurolygoje.

„Pirmiausia visi turi suprasti, kokį požiūrį mes turime turėti. Buvo momentų šiame sezone, kai žaidėme labai gerai ir mes galėjome koncentruotis į puolimą. To pavyzdys būtų rungtynės su Madrido „Real“. Dabar kai stringame, kai turime žaidėjų, kurie nėra geriausios formos, yra traumuotų ir tu turi remtis savo filosofijos pagrindais. Geriausią atkarpą Eurolygoje turėjome dėl savo gynybos. Mačiau, kad šiandien pirmajame ketvirtyje nežaidžiame gynyboje ir klaidingai traktuojame aikštėje vykstančius dalykus. Nuo tada, kai pradėjome daryti tai, ką buvome sutarę gynyboje, skaityti gerai situacijas, taktiškai ir per energijos prizmę, tada pakreipėme rungtynių eigą į norimą pusę bei kontroliavome jas“, – svarstė italas.

Nors debiutinėse rungtynėse D. Buika taškais nepasižymėjo ir prametė abu savo tolimus metimus, tačiau žaidimo negadino, o labiausiai A. Trinchieri jį išsiskyrė dėl šaltakraujiškumo.

18-ąjį gimtadienį mėnesio pradžioje atšventęs D. Buika „7bet-NKL“ pirmenybėse renka po 15,7 taško (11 vieta lygoje), taip pat atkovoja po 4,6 kamuolio, atlieka po 4,3 rezultatyviaus perdavimo ir renka po 18,2 naudingumo (14 vieta).

Gyrė debiutavusio D. Buikos ramybę

Treneri, labai šventėte po sėkmingų M. Juzėno taškų antrajame ketvirtyje, taip pat debiutavo D. Buika. Ką galėtumėte pasakyti apie jaunuolių žaidimą?

Jie buvo labai naudingi ir jie turės daugiau progų. Jie yra gerai fiziškai pasiruošę ir man patiko Buika, nes jis buvo labai psichologiškai ramus. Kai jis pasirodė aikštėje mes pirmavome tik 7 taškais, o kai jis paliko aikštę mes pirmavome 15 taškų. Tad jis atliko tikrai nuostabų darbą. Taip pat neleidau jam duoti TV interviu, nes jauniems žaidėjams kartais geriau yra koncentruotis į rungtynes.

I. Brazdeikis turėjo vienas rezultatyviausių rungtynių šiame sezone. Kaip regite jo tobulėjimą pastarąsias kelias savaites?

Tikiu, kad Iggy žino puikiai žino, kodėl gauna minutes ir kodėl būna dienų, kai jų negauna. Praėjusiame mače mes buvome blogi, bet Brazdeikis dėjo pastangas. Šiandien jis naudojo savo kūną gynyboje. Iggy buvo agresyvus puolime ir tai turi daryti toliau.

Kiek svarbi ši pergalė svarbi psichologiškai po itin skaudaus pralaimėjimo Eurolygoje?

Labai svarbi, kadangi sužaidi prastas rungtynes, be energijos, prisidarai gėdos sau. Tada ateini į kitą mačą be Francisco, kuris tame susitikime buvo geriausias, neturi Giedraičio, bet turi kovoti dėl pergalės. Galėjome nueiti kita kryptimi, bet komanda sureagavo tinkamai. Komanda sužaidė geras rungtynes, tad ant to galima kažką statyti.

Kokia situacija dėl S.Francisco?

Peršalęs, kaip ir aš.

Po rungtynių su „Bayern“ kalbėjote, kad esate atviras pokyčiams sudėtyje. Ar turėjote pokalbį apie tai su vadovybe?

Neturėjau omeny, kad esu atviras pokyčiams sudėtyje. Sakiau, kad esu tiesiog atviras pokyčiams. Tie, kurie nėra atviri galimybėms keistis, turi liūdną gyvenimą, ypač mano darbe. Prioritetas šiuo metu yra komanda ir tie, kurie duoda komandai tai, ko jai reikia.

