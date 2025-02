Iškėlė konspiracinę teoriją: priežastis, kodėl „Mavericks“ iškeitė Luka Dončičių

NBA sudrebinę mainai įvyko šeštadienio naktį, o po jų praėjusių metų NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyviai Luka Dončičius su Anthony Davisu nuo šiol vilkės kitų klubų aprangas.

Kai 2023-ais metais Dalaso „Mavericks“ tuometinis savinininkas, informacinių technologijų magnatas Markas Cubanas pardavė kontrolinį akcijų paketą vienai turtingiausių pasaulio moterų Miriam Adelson, niekam nebuvo paslaptis dėl ko ši 79-erių milijardierė ateina į krepšinio verslą.

M.Adelson turtus paveldėjo iš savo vyro Sheldono Adelsono, prieš pora metų mirusio Izraelio ir JAV verslininko, kuris pastatė vieną didžiausių pasaulyje viešbučių ir kazino kompleksų Las Vegase.

73 proc. klubo akcijų valdanti milijardierė ilga laiką siekė legalizuoti lošimų verslą Teksaso valstijoje, kuriame jam taikomi vieni didžiausių apribojimų visoje JAV, o vienas iš dabartinių „Mavericks“ savininkės tikslų gali būti ir sensacingas klubo perkėlimas į Las Vegasą.

Praėjusių metų liepą apie NBA komandą Las Vegase kalbėjo ir lygos komisaras Adamas Silveris. Esą tai bus svarstoma po to, kai bus sudarytas naujasis susitarimas dėl žiniasklaidos teisių, tačiau konkrečios datos jis neįvardijo.

NBA jau pasirašė 11 metų trukmės kontraktą su „Disney“, NBC ir „Amazon“, o bendra sandėrio vertė – 76 milijardai JAV dolerių. Naujoji sutartis ims galioti nuo ateinančio sezono ir išplės klubų finansines galimybes.

Luka Dončić with a message for the fans 💛 pic.twitter.com/zaEJfro8Ky

NBA jau ne vienerius metus Las Vegasą laiko kaip vieną patraukliausių lokacijų, kur galėtų nugulti nauja lygos komanda, o tokiam galimai slaptam „Mavericks“ kėslui galėjo pasitarnauti ir L. Dončičiaus mainai.

Būtent po jų naujieji klubo savininkai užsitraukė didžiulę „Mavericks“ fanų rūstybę ir per kelias dienas socialiniame tinkle „Facebook“ Teksaso klubas prarado daugiau nei pusę milijono sėkėjų.

Klubo administraciją taip pat užplūdo tūkstančiai laiškų, dėl galimybės nutraukti galiojančius sezono abonimentus.

„Man patinka ši teorija, nes savininkai visada norėjo komandos Las Vegase, o jų galutinis tikslas yra iš esmės pakeisti franšizes, perkelti Dalaso klubą į Las Vegasą, kad ten jie galėtų turėti viską vienoje vietoje, – tinklalaidėje netikėtą versiją kėlė sakė B. Simmonsas. – Pirmasis būdas tai padaryti buvo iš esmės susprogdinti „Mavericks“ franšizės santykius su savo gerbėjais, parduodant Luka Dončičių. Neturiu jokių šaltinių, bet tai viena geriausių sąmokslo teorijų, kokią aš kada nors girdėjęs“ .

If the Mavs move to Vegas, now you know whyhttps://t.co/N4bYR8aCGd