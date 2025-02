Drąsus žmogus, iškeitęs Luka Dončičių: „Tikriausiai jis nenori su manimi kalbėtis“

N. Harrisonas „Mavericks“ klubo vadovu tapo 2021 m. birželio 25 d. kartu su naujuoju vyriausiuoju treneriu Jasonu Kiddu. Tuometinis klubo savininkas Markas Cubanas tikėjo, kad šis tandemas kartu su Luka Dončičiumi sugrąžins Teksaso klubui čempionų žiedus.

Visgi 2023 m. M. Cubanas pardavė didžiąją dalį „Mavericks“ akcijų, o dabar lygos užkulisiuose kalbama, kad ankstesnis savininkas jokiais būdais nebūtų leidęs parduoti savo didžiausios žvaigždės. Pardavęs kontrolinį klubo akcijų paketą M. Cubanas taip pat prarado sprendimų galią, o klubo savininkus parduoti 2018 m. NBA naujokų biržos trečiąjį šaukimą greičiausiai įtikino N. Harrisonas.

Nico Harrison said he and Rob Pelinka had “really intense conversations” about this trade over coffee, and there were no other teams that knew about this:



Harrison said these conversations went on for three to four weeks, and Jason Kidd didn’t know about it.



(🎥: @wfaa) pic.twitter.com/Ch7QnJtI9d