Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Smūgis Latvijai: čempionatą praleis Eurolygos žaidėjas

2025-08-21 09:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 09:47

Trečiadienį Latvijos rinktinė draugiškame mače neturėjo šansų prieš Graikiją, o po rungtynių būsimi Europos čempionato šeimininkai pranešė liūdną žinią gerbėjams.

R.Kurucas nežais Europos čempionate (FIBA Europe nuotr.)

Trečiadienį Latvijos rinktinė draugiškame mače neturėjo šansų prieš Graikiją, o po rungtynių būsimi Europos čempionato šeimininkai pranešė liūdną žinią gerbėjams.

REKLAMA
0

Vyr. treneris Luca Banchi prasitarė, kad vieno svarbiausių komandos žaidėjų Rodiono Kuruco nebus pirmenybėse. Latviui prireiks kulno operacijos.

27-erių 206 cm ūgio puolėjas artėjantį sezoną atstovaus Vitorijos „Baskonia“, o praeityje yra sužaidęs 139 mačus Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

Pernai su Mursijos UCAM marškinėliais Ispanijos lygoje R.Kurucas fiksavo 9,8 taško, 5,8 atkovoto kamuolio, 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir 11,4 naudingumo balo statistiką.

Latvija Europos čempionato A grupėje susitiks su Serbija, Turkija, Portugalija, Estija ir Čekija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų