Smūgis Latvijai: čempionatą praleis Eurolygos žaidėjas

Vyr. treneris Luca Banchi prasitarė, kad vieno svarbiausių komandos žaidėjų Rodiono Kuruco nebus pirmenybėse. Latviui prireiks kulno operacijos.
27-erių 206 cm ūgio puolėjas artėjantį sezoną atstovaus Vitorijos „Baskonia“, o praeityje yra sužaidęs 139 mačus Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
Pernai su Mursijos UCAM marškinėliais Ispanijos lygoje R.Kurucas fiksavo 9,8 taško, 5,8 atkovoto kamuolio, 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir 11,4 naudingumo balo statistiką.
Latvija Europos čempionato A grupėje susitiks su Serbija, Turkija, Portugalija, Estija ir Čekija.
