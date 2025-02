Kevinas Durantas aštriai pasisakė apie NBA supurčiusius mainus: kalbėjo apie dvigubus standartus

K.Durantas neslėpė emocijų kalbėdamas apie šokiruojančius mainus, per kuriuos L.Dončičius persikėlė į Los Andželo „Lakers“, o A.Davisas – į Dalaso „Mavericks“. Po Fynikso „Suns“ rungtynių jis išreiškė nuomonę apie tai, kaip NBA klubai priima drąsius sprendimus, visiškai neatsižvelgdami į lojalumą.

Paklaustas, kokia jo reakcija į šį stambų sandorį, K.Durantas buvo akivaizdžiai nustebęs.

„Beprotiška. Visiškai beprotiška. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad L.Dončičius bus iškeistas tokiame amžiuje, sezono viduryje. NBA yra laukinė vieta, žmogau. Jei jis gali būti iškeistas, vadinasi, kiekvienas gali toks būti.

Žiūrovams tai tikriausiai įdomu stebėti. Bet Lukai, Dalasui, „Lakers“, A.Davisui – visiems įsitraukusiems – tai turbūt kelia didžiulį nerimą. Esu tikras, kad jų galvos dabar susuktos“.

Ši reakcija tik dar kartą patvirtina, kokie nenuspėjami gali būti NBA mainai. L.Dončičius laikomas vienu talentingiausių lygos žaidėjų, o praėjusį sezoną atvedė „Mavericks“ iki NBA finalo. Tačiau dabar, būdamas vos 25-erių, jis staiga išmainytas sezono viduryje ir tai sukrėtė visą lygą.

K.Durantas taip pat pasinaudojo proga iškelti klausimą apie NBA lojalumo dvigubus standartus.

„Visada tai buvo tik sandoriai. Žinote, mes – žaidėjai – esame vertinami pagal vienus lojalumo ir atsidavimo standartus, bet organizacijos niekada nėra vertinamos taip pat, nei žiniasklaidos, nei sirgalių.

Visi turėtume būti vertinami pagal tuos pačius standartus. Tai yra sandorių žaidimas. Čia sukasi didžiuliai pinigai, čia vyksta didelis verslas.

Todėl neturėtume stebėtis mainais – žaidėjai keičia komandas, treneriai keičia komandas. Tai tiesiog tokia krepšinio realybė, kai kalbame apie tokio lygio finansus ir ilgalaikes investicijas.

Dabar laukia pašėlęs laikotarpis, ypač artėjant mainų termino pabaigai. Visi spoksos į savo telefonus artimiausias kelias dienas. Liko dar penkios dienos – visi stebės naujienas. Tai – beprotiška“.

Paklaustas, ar šie mainai pakeis jėgų pusiausvyrą, K.Durantas pripažino, kad jie turės milžinišką poveikį.

„Taip, dabar turime… Luka, LeBronas, Reavesas. Reavesas, AD, Gaffordas, Lively – velnias. Jėgų pusiausvyra keičiasi. Tiek daug puikių žaidėjų, du elitiniai žaidėjai buvo išmainyti. Vau, nekantrauju pamatyti juos aikštėje ir išgirsti jų nuomones. Esu tikras, kad pirmą kartą juos pakalbinti bus keista“.

K.Durantas taip pat prisiminė savo patirtį ir tai, kaip iš komandos išėjęs pagrindinis žaidėjas gali pakeisti jos identitetą.

„Taip, žmogau. Aš irgi tai patyriau – kai po finalų išmainomas didelis tavo komandos ramstis. Tai atima kažką svarbaus. Tai atima komandos identitetą, ypač kai jau esi pasiekęs sėkmę.

Tuomet tenka iš naujo formuoti komandą ir suprasti, kas ji yra su nauju žaidėju. Bet jie turi patyrusių vyrukų. Kyrie jau yra čempionas. AD yra čempionas, todėl manau, kad jie gana greitai susitvarkys.

Bet toks jau šitas sportas – bet kas gali nutikti. Tai išlaiko tave nuolat budrų“, – sakė K.Durantas.

