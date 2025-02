NBA – dešimtmečio mainai: Luka Dončičius keliasi į Los Andželo „Lakers“

Abi pajėgios ekipos ilgą laiką šiuos krepšininkus regėjo kaip savo franšizės veidus, o slovėno laukia neeilinė galimybė – žaidimas kartu su prie karjeros pabaigos artėjančią lygos legenda LeBronu Jamesu.

Teksaso ekipa taip pat į Kalifornijos klubą išsiuntė Maxi Kleberį ir Markieffą Morrisą, o į Dalasą atvyks perspektyvus Maxas Christie. Taip pat „Mavericks“ gavo 2029 m. pirmojo rato šaukimą, praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania.

Mainuose taip pat dalyvauja Jutos „Jazz“. Jie įsigyja Jaleną Hoodą-Schifino, 2025 m. antrojo rato šaukimą iš „Clippers“ bei 2025 m. antrojo rato šaukimą iš „Mavericks“, priduria S.Charania.

