Eros pabaiga? LeBrono ir Ronaldo ilgaamžiškumo receptą suprasti verta daugeliui

Paskutinėmis 2024-ųjų gruodžio dienomis NBA lygoje Karaliaus pravardę turintis LeBronas atšventė savo 40-ąjį gimtadienį ir jį pažymėjo pelnydamas 23 taškus, kai tuo tarpu Ronaldo į penktąją dešimtį įkops lygiai už mėnesio – vasario 5-ąją ir taip pat nežada mažinti apsukų.

Portalas tv3.lt pabandė praskleisti į šių sportininkų ilgaamžiškumo paslaptį ir pažvelgė, kokius dar tolesnius karjeros tikslus kelią šios pasaulinės sporto ikonos.

Šiuo metu Saudo Arabijoje, „Al-Nassr“ klube už milžinišką 200 mln. JAV dolerių per metus kontraktą karjerą tęsiantis 39-erių Portugalijos futbolo dievukas baigti karjeros artimiausiu metu neketina ir sau yra išsikėlęs ambicingą tikslą per karjerą įmušti 1000 įvarčių.

Ambicijų krepšinyje nestokoja ir LeBronas Jamesas, šiemet pagal pelnytus taškus aplenkęs legendinį Kareemą Abdul-Jabbarą ir tapęs visų laikų rezultatyviausiu lygos krepšininku.

Jubiliejaus išvakarėse puolėjas pripažino, kad šioje karjeros stadijoje po kitus lygos klubus blaškytis nebenorintis ir turintis žemišką tikslą karjerą baigti vilkint violetinę ir geltoną „Lakers“ aprangą. Galimai vienas iš jo likusios karjeros tikslų gali būti ir noras NBA lygoje susidurti su kitu savo sūnumi Bryce’u Jamesu.

198 cm ūgio puolėjas prieš pat naujuosius metus įsipareigojo prestižiniam Arizonos universitetui, o NBA lygos duris galėtų praverti 2026-ais. Tais metais L.Jamesui bus 41-eri, tad ir šis duetas dar gali sužaisti kartu ar išbėgti ant parketo atstovaujant atskiroms komandoms.

Full workout of LeBron, Bronny and Bryce with Chris Brickley 🔥



(via @Cbrickley603) pic.twitter.com/lzFq7T49fW