Lietuvis prieš Cristiano Ronaldo: rinktinės vartininkas medžioja neeilinę progą

Kitą sezoną stipriausioje Saudo Arabijos lygoje galime turėti ir lietuvį vartininką Džiugą Bartkų, kuris sėkmingu žaidimu svariai prisidėjo prie savo klubo patekimo į stipriausią lygą, o kitąmet gali akis į akį susigrumti su pasaulinio lygio žvaigždėmis kaip brazilas Neymaras, portugalas Cristiano Ronaldo ar prancūzas Karimas Benzema.

„Manau, jei liksiu čia komandoje, tai būsiu vienintelis vartininkas legionierius, nes tikrai nebus dviejų legionierių vartininkų“, – išskirtiniame interviu portalui tv3.lt sakė Dž. Bartkus.

Sužibėjo sezono finiše

Po penkių metų praleistų Izraelyje, Kirjat Šmonos „Hapoel Ironi“ klube, praėjusią vasarą 34-erių kaunietis pasirašė vienerių metų sutartį su antra pagal pajėgumą Saudo Arabijos lygos ekipa „Al-Orobah”.

Sezonas Lietuvos rinktinę atstovaujančiam vartininkui naujoje ir visai nepažintoje šalyje klostėsi itin sėkmingai, o jo ekipa vienu metu fiksavo net aštuonių iš eilės pergalių seriją.

Asmeniškai lietuviui dar įspūdingesnis buvo sezono finišas, kai priešpaskutinėse sezono rungtynėse jo atstovaujamas klubas 1:0 įveikė „Al Jabalain“ ekipą, o Dž.Bartkus sausus vartus išlaikė atlaikydamas 11 m. baudinį.

„Maždaug 1-2 minutes prieš baudinį visas stadionas pakilo ir pradėjo džiaugtis. Supratau, jog tuo pat metu vykstančiose kitose rungtynėse kitame stadione buvo sulaukta mums palankaus rezultato! Nepraėjo ir akimirka, o čia jau baudinys į mūsų vartus, praleidus rezultatas butu mums nepalankus. Galvoju ok, be improvizacijų ir rizikos šoksiu į dešinę pusę. Prieš jam mušant dešinę pusę palikau šiek tiek atviresnę, gal pasamonėje tas suveikė ir žaidėjas mušė būtent ten“, – atremtą baudinį nupasakojo Dž. Bartkus.

Iškovoti trys taškai „Al-Orobah” garantavo vietą kito sezono „Saudi Pro League“ pirmenybėse ir gerokai papilnėsiančią klubo piniginę, kas gali lemti visiškai kitokią ekipos sudėtį ateinančiais metais. Visgi Lietuvos futbolininkas tikisi, kad klubas pratęs su juo sutartį.

„Dažniausiai būna, kad keičia visą komandą, kai patenkama į aukščiausią lygą. Esu kaip ir pasiruošęs viskam, bet pamatysime, pažiūrėsime. Kol nepasirašęs aš jokios sutarties, tol nenoriu sakyti, kad tikrai liksiu, bet šiaip turėtų viskas būti gerai, – dėl atsivėrusios galimybės pozityvus buvo Dž. Bartkus. – Jei klubas iš federacijos už dalyvavimą antroje lygoje gaudavo kažkur po 4-5 mln. eurų, jei atitinki visus standartus keliamus, čia nekalbant apie rėmimus, verslo paramą, tai kitais metais kalba eina vien apie 30 mln. eurų, kas būtų vien iš federacijos. Kitąmet komandoje galės būti dešimt legionierių ir du iš jų turės būti jauni žaidėjai, bet faktas, kad nebus aštuonių superžvaigždžių“.

Iš viso Lietuvos rinktinės vartus Dž. Bartkus yra gynęs dvylikoje rungtynių, o didžiausios žvaigždės, nuo kurių išpuolių jam yra tekę gintis – lenkas Robertas Lewandowskis ar taip pat šiuo metu Saudo Arabijoje žaidžiantis serbas Aleksandras Mitrovičius.

„Al-Orobah“ praėjusį sezoną antrojoje pagal pajėgumą Saudo Arabijos lygoje liko vos dvyliktoje vietoje tarp aštuoniolikos ekipų, tad šį sezoną toks Sakakos miesto ekipos šuolis į viršų buvo daug kam netikėtas, o futbolininkų pasiekimą iškart įvertino net ir šio regiono viena iš galvų.

„Vakar miesto ir viso regiono princas, karališkosios šeimos atstovas, kuri valdo visą šalį, pakvietė mus į oficialų susitikimą, kur pasveikino ir maloniai atsiliepė apie mane. Sakė žiūrėjau, mačiau viską ir visas regionas apsidžiaugė po to tavo atremto 11 m. baudinio. Tikrai buvo malonu išgirsti tai, – po sėkmingo asmeniškai sezono džiaugėsi lietuvis. – Aišku, labiausiai norėčiau prieš Ronaldo kitąmet sužaisti, o apskritai jei man pavyks pasirašyti sutartį ir aš liksiu, tai jau man vien tai, kad liksiu aukščiausioje lygoje, kurią tikrai šiuo metu visas pasaulis stebi ir žiūri, jau vien tai bus didelis įvertinimas man“.

Investuodama dideles pinigų sumas į futbolą Saudo Arabija seka kelių kitų šalių, įskaitant Kiniją ir Katarą, pėdomis. Visos šios valstybės savo investicijomis bando tapti futbolo galiūnėmis. Nors Ronaldo yra garsiausias pasaulio futbolininkas, tačiau šiauriniame šalies krašte žmonės labiau palaiko kitą šalies grandą.

„Mano šiaurės vakarų krašte ir mano mieste daugiau žmonių palaiko „Al Hilal“ klubą ir daugiausiai matau čia su Neymaro marškinėliais žmonių ir vaikų. Bet žmonių su Ronaldo maikutėmis taip pat mačiau ne vieną“, – sakė Dž. Bartkus.

Futbolo žvaigždėms – įspūdingi atlyginimai

Antrą sezoną Saudo Arabijos futbolo čempionate, „Al-Nassr“ klube žaidžiantis 39-erių C. Ronaldo savo karjeros saulėlydyje vis dar yra geriausiai apmokamas pasaulio futbolininkas. Į „Al-Nassr“ klubą C. Ronaldo persikėlė būdamas 37-erių ir čia uždirba didžiausią atlyginimą futbolo istorijoje, kuris siekia 173-177 mln. svarų sterlingų per metus.

Kosminę sumą šioje šalyje uždirba ir „Al Ittihad“ puolėjas Karimas Benzema. Portalo „Marca“ duomenimis prancūzas Saudo Arabijoje per metus su bonusais uždirba po 120 milijonų eurų.

Pinigais švaistytis šią vasarą pasirengęs ir „Al Hilal“ klubas, kuris jau užsitikrino čempionų titulą ir šią vasarą sieks 24-erių portugalo Rafaelio Leao parašo.

Pranešama, jog „Al Hilal“ komanda net nesiderėtų su „Milan“ klubu ir sumokėtų jo kontrakte numatytą išpirką, kuri siekia net 175 milijonus eurų. Visgi, didžiausios problemos su kuriomis susiduria „Al Hilal“ – R. Leao nenoras keltis į Saudo Arabijos lygą, kurioje kol vis dar žaidžia itin mažai savo karjeros zenite esančių futbolininkų.

Pasak Dž. Bartkaus, visoms stipriausioje lygoje žaidžiančioms komandoms iš lygos ir federacijos pusės yra keliami reikalavimai, kad komanda turėtų visame pasaulyje gerai žinomų ir atpažįstamų žaidėjų, skambių pavardžių, o artėjančiame Europos čempionate varžysis net 15 žaidėjų, kurie šiemet atstovavo septyniems skirtingiems stipriausiems šios lygos klubams.

Visgi antrojoje Saudo Arabijos lygoje žaidžiančių futbolininkų uždarbiai mažai kuo skiriasi nuo Izraelio stipriausios lygos klubų, tačiau kaip sako Dž. Bartkus, itin sėkmingo sezono metu pavyko nemažai prisidurti iš įvairių bonusų.

„Izraelyje žaisdamas aš žinojau, kad kažkur aukščiau neįmanoma man, o čia tas potencialas vis dėlto yra. Tu gali atvažiuoti ir jeigu tau pasiseks turėti gerą sezoną, o mums gavosi tikrai ypatingas sezonas, tai galų gale pridėjus tuos visus bonusus, kuriuos aš gavau, tai gavosi tikrai daugiau. Prieš sezoną buvo nuspręsta, kiek gausime už pergales ir panašiai, bet paskui prasidėjo emocijos, visi buvo laimingi, komanda laiminga, ateina prezidentas laimingas, žaidėjai pradeda šaukti „pinigų, pinigų“, tai dar padidindavo tų bonusų sumą. Tai tas premijavimo prieš sezoną sudarytas šablonas liko visai neaktualus ir tikrai neblogai viskas gavosi“, – uždarbiu Saudo Arabijoje liko patenkintas jis.

Dž. Bartkus sako, kad jo ekipos sėkmę nulėmė geras patyrusių ir jaunų žaidėjų derinys, nors jauniems šios šalies futbolininkams itin trūksta disciplinos ir profesionalesnio požiūrio į sportą.

„Pas mus yra ir patyrusių žaidėjų, kurie jau ne kartą yra buvę išėję į aukščiausiąją lygą ir jaunų žaidėjų perspektyvių, kurie yra skolinti iš tokių klubų kaip „Al-Nassr“, „Al Hilal“ ir kitų aukščiausiosios lygos komandų. Tai tikrai gerą potencialą turintys žaidėjai, bet jiems koją kiša jų mentalitetas ir gana neprofesionalus požiūris. Potencialas yra geras, bet kultūra, mentalitetas deja šiek tiek atsilieka“, – kalbėjo jis.

Šalis pakeitė požiūrį į arabus

Be lietuvio Saudo Arabijoje yra žaidęs tik dar vienas lietuvis, iš Telšių kilęs vartininkas Giedrius Arlauskis, kuris 2020-2021 m. sezono gynė aukščiausios lygos Rijado „Al Sbabab“ garbę.

Dž. Bartkus sako, kad į šią pamaldumu garsėjančią Arabijos pusiasalio šalį atvyko priklausęs įvairių mitų, tačiau daugelis jų ėmė nykti su kiekviena diena.

„Kavinių tai aš tiek daug nematęs tokių gerų ir modernių, Kaune kokiam tai tikrai nėra tiek daug. Įdomu tai, kad jie labai mėgsta kavą, kavos kultūra čia išpuoselėta ir kava labai skani, labai daug pasirinkimų, tai yra tikrai, kur nueiti ir pasėdėti. Supermarketų irgi ne vienas yra normalus, tai nėra apie ką kalbėti, normali čia civilizacija ir daug geriau viskas nei įsivaizdavau“, – tikino vienas geriausių šalies vartininkų.

Tik geriausiais žodžiais jis dabar atsiliepia tiek apie pačius arabus, kuriuos vadina draugiškiausiais gyvenime sutiktais žmonėmis.

„Su šeima čia gyvename, vaikai eina į mokyklą, yra ne vienas pasirinkimas tarptautinių mokyklų ir tikrai gerame name gyvename, tokių sąlygų tikrai neturėjau prieš tai savo karjeroje niekada. Taip pat gal buvo pradžioje kažkoks atsargumas bendraujant su arabais, kažkoks jaudulys ir baimė, kas čia laukia, nes galbūt apie juos man buvo toks nekoks susidaręs įspūdis iš gyvenimo Izraelyje, bet čia yra visai kitokie žmonės ir tikrai nesumeluosiu sakydamas, kad tokių svetingų žmonių aš niekur nematęs“, – savo pasirinkimu keltis į arabišką šalį džiaugėsi trijų vaikų tėvas.

Su nerimu stebi situaciją Izraelyje

Dž. Bartkus profesionalo karjerą pradėjo FBK Kaunas klube 2008-aisiais, o 2017-2018 m. tapo šalies vicečempionu atstovaujant Vilniaus „Žalgirį“. Nuo 2018-ųjų jis penkerius metus žaidė Izraelyje. Kirjat Šmona miesto klubui penkerius savo karjeros metus paskyręs futbolininkas spėjo laiku palikti šalį, kai ši pradėjo karinį konfliktą su Palestina.

„Kur aš penkis metus žaidžiau toje komandoje, tai šiai dienai tas miestas yra tuščias, pilnai evakuotas ir dabar ten karinė parengtis, tai tokia graudi situacija. Mano buvusi komanda dabar yra visai kitoje vietoje. Jie tarp kitko laimėjo pirmą lygą šiemet ir grįžo į aukščiausiąją. Kai žaidžiau, tie kelias savaites trunkantys neramumai buvo įprastas dalykas ir kai žaidžiau tuos penkerius metus daugiausiai visas veiksmas vyko Gazoje, Gazos ruože“, – sakė vartininkas.