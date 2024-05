Cristiano Ronaldo nesitraukia – įtrauktas į Portugalijos rinktinės sudėtį Europos čempionatui

39-erių portugalas šį sezoną buvo rezultatyviausias Saudo Arabijos pirmenybių žaidėjas ir per jį įmušė 33 įvarčius.

Portugalija varžysis F grupėje kartu su Sakartvelo, Čekijos ir Turkijos rinktinėmis.

Vokietijoje vyksiančiose Europos pirmenybėse favoritais įvardijama Prancūzija ir Anglija, tačiau Roberto Martinezo auklėtiniai taip pat turės savo kozirių ir bandys pakartoti 2016-ųjų sėkmę, kai šalis pirmą kartą tapo Europos čempione ir finale 1:0 įveikė Prancūziją.

C. Ronaldo tai bus vienuoliktas didysis tarptautinis turnyras. Iš viso už rinktinę jis yra sužaidęs 206 rungtynes ir įmušęs 128 įvarčius. Tai – visų laikų rezultatyviausias ir daugiausiai už rinktinę rungtynių sužaidęs šalies futbolininkas.

C. Ronaldo bus neabejotinai didžiausa „Euro 2024“ žvaigžde. Portugalijos futbolo žvaigždė yra labiausiai sekamas žmogus planetoje socialiniame tinkle „Instagram“ ir vis dar brangiausiai apmokamas pasaulio futbolininkas.

Į „Al-Nassr“ klubą C. Ronaldo persikėlė būdamas 37-erių ir čia uždirba didžiausią atlyginimą futbolo istorijoje, kuris siekia 173-177 mln. svarų sterlingų per metus.

Cristiano Ronaldo will be heading to his SIXTH Euros with maybe his most stacked Portugal squad yet 🇵🇹 pic.twitter.com/X88K7CmsFT