Cristiano Ronaldo paskelbė ambicingą likusios karjeros tikslą – tikisi įgyvendinti iki 41-erių

Šiuo metu „Al-Nassr“ puolėjas visuose turnyruose yre pelnęs 899 įvarčiu, tad iki šio pasiekimo jam dar trūksta 101 tikslaus smūgio.

Portugalijos žvaigždės teigimu, toks pasiekimas leistų jam palikti žymę futbole.

„Netrukus įmušiu 900-ą karjeros įvartį, o po to sieksiu 1000-ojo. Noriu įmušti 1000 įvarčių. Gal būt tai padarysiu būdamas 41-erių? Mes nežinome... Jei neturėsiu traumų, tai man yra svarbiausia. Aš to noriu. Man tai būtų geriausias įvertinimas, kurį galiu pasiekti futbole. Pasiekiau 900 įvarčių, tad dabar man iššūkis yra pelnyti 1000 įvarčių. Visi įvarčiai, kuriuos įmušu, turi vaizdo įrašus, todėl galėsiu tai įrodyti“, – sakė Saudo Arabijos pirmenybėse per dvejas rungtynes įvartį pelnęs C. Ronaldo.

Rungtynėse prieš „Al Feiha“ portugalas pasižymėjo realizuodamas baudos smūgį, o jo ekipa laimėjo 4:1.

Ronaldo, always one step ahead 🔥 pic.twitter.com/yO7MB9tmxQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 27, 2024

Dar vienas jo įvartis buvo neįskaitytas dėl kontraversiškos nuošalės.

Iš viso praėjusį sezoną C. Ronaldo buvo rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas ir per jį pelnė 35 įvarčius.

Su Portugalijos rinktine Europos čempionate rinktinės žvaigždė iš žaidimo įvarčių nepelnė, tačiau atliko net 23 smūgius.

C. Ronaldo taip pat ketina tęsti savo karjerą ir Portugalijos rinktinėje bei taško nededa.

Puolėjas taip pat neseniai skelbė, kad planuoja žaisti dar 2-3 sezonus.

„Nežinau, ar karjerą baigsiu greitu metu, po dviejų ar po trejų metų, bet tikriausiai ją užbaigsiu čia, „Al-Nassr“ klube, – teigė vasarį 40-ąjį gimtadienį minėsiantis futbolininkas.