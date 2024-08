Urugvajaus rinktinės lyderis sulaukė 5 rungtynių diskvalifikacijos, nubausti ir dar keturi futbolininkai

Po 1:0 Šarlotės mieste pralaimėtos dvikovos Kolumbijai įvyko muštynės. Aiškinti tiesų Kolumbijos rinktinės fanams puolė Urugvajaus rinktinės futbolininkai, kurių artimieji patyrė užgauliojimus.

Po rungtynių išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti, kad konflikto metu Urugvajaus rinktinės puolėjas bandė į sirgalius mesti kėdę.

Išanalizavę situaciją FIFA skyrė bausmę vienuolikai šios rinktinės žaidėjų, o pačiai federacijai skyrė finansinę nuobaudą.

Penki Urugvajaus rinktinės žaidėjai be piniginių baudų susilaukė ir diskvalifikacijos.

The clearest video of the events leading to the Darwin Nunez brawl.



The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.”



And then all hell breaks lose 💔pic.twitter.com/4Ig7MZkHdJ