40-ą gimtadienį atšventęs LeBronas Jamesas sužaidė ypatingas rungtynes: įsirašė į NBA istoriją

Kalifornijos ekipa namuose 110:122 (30:34, 23:24, 25:29, 32:35) nusileido absoliutiems lygos lyderiams Klivlando „Cavaliers“ (29/4) ekipai, o 40-ą gimtadienį pirmadienį paminėjęs „karalius“ tapo pirmuoju lygos istorijoje žaidėju, kuris rungtyniavo joje ir būdamas paauglys, ir sulaukęs 40-ies.

Savo karjerą simboliškai Klivlando ekipoje būdamas 18-os metų pradėjęs L. Jamesas prieš ją žaidė ir įkopęs į penktąją dešimtį.

NBA žvaigždė šioje dvikovoje pelnė 23 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei buvo penktas rezultatyviausias rungtynių žaidėjas.

LeBron was drafted by the Cavaliers at age 18.



And now his first game at age 40 will be against the Cavaliers on Tuesday.



