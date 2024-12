Galingas Domanto Sabonio žaidimas nukalė pirmąją pergalę naujajam „Kings“ trenerių štabui

Be to, „Mavericks“ gretose nežaidė ir kiti svarbūs pagalbiniai krepšininkai – Dereckas Lively bei Klay’us Thompsonas, o dėl muštynių incidento Portlande tebėra suspenduotas Naji Marshallas.

Tai buvo pirmoji pergalė, kurią pavyko iškovoti naujai paskirtam „Kings“ treneriui D. Christie, kurio debiutą prieš dvi dienas sugadino Los Andželo „Lakers“ 132:122. Kalifornijos klubui taip pat pavyko nutraukti net 6 iš eilės pralaimėjimų seriją, nors vienu metu ir šiose rungtynėse jų atsilikimas siekė 18 taškų.

Domantas Sabonis per 33 žaidimo minutes pelnė 17 taškų (8/15 dvit, 0/1 trit, 1/2 baud.), sugriebė 16 atkovotų kamuolių, o taip pat atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir buvo antras naudingiausias žaidėjas savo ekipoje (30 naud.).

Aukštaūgiui iš Lietuvos tai buvo jubiliejinis dešimtasis dvigubas dublis paeiliui. Per karjerą jis tai įgyvendino jau 360 kartų. Tuo tarpu Domanto tėtis Arvydas Sabonis jų per karjerą NBA lygoje padarė 106-is.

Pirmuosius du ketvirčius „karaliai“ vijosi savo oponentus, o dvikovos kontrolę į savo rankas perėmė trečiajame ketvirtyje.

Šio ketvirčio viduryje D. Sabonis pataisė savo ekipos gynėjo Keono Elliso netaiklų metimą ir dar labiau artino savo ekipą prie pergalės 75:74, o ketvirčio pabaigoje paskutinį dvitaškį metimą pataikęs De'Aaronas Foxas leido „Kings“ atitrūkti 83:77.

De'Aaron Fox's bucket took a journey around the rim to close the third quarter 😵‍💫pic.twitter.com/YvJUBJebKK