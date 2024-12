Domantas Sabonis bus pagerbtas – lietuvio marškinėliai kils į arenos palubes

Ceremonija, skirta šiai iškilmingai progai, įvyks 2025 m. sausio 18 d., prieš Gonzagos „Bulldogs“ rungtynes su „Santa Clara“.

D.Sabonis taps šeštuoju krepšininku universiteto istorijoje, kurio marškinėliai bus iškelti į arenos palubes. Iki šiol šio garbingo įvertinimo sulaukė Frankas Burgessas, Johnas Stocktonas, Adamas Morrisonas, Kelly Olynykas ir Danas Dickau.

Lietuvis paliko ryškų pėdsaką Gonzagos universitete. Per dvejus metus „Bulldogs“ komandoje D.Sabonis pelnė 1002 taškus, tapdamas vienu iš 41 universiteto istorijoje krepšininko, perkopusio 1000 taškų ribą. Be to, jis yra visų laikų Gonzagos lyderis pagal taiklumą iš žaidimo – 63,2 proc., ir užima pirmą vietą pagal atkovotus kamuolius – 694.

2016 m. NBA naujokų biržoje D.Sabonis buvo pasirinktas 11-uoju šaukimu.