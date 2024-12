Iš ligos patalo pakilęs Sabonis papasakojo apie trenerio atleidimą: „Esu šiek tiek šoke“

Paskutines savo ekipos rungtynes dėl ligos praleidęs D. Sabonis teigė, kad yra pasiruošęs grįžti į aikštelę, o taip pat įvertino jam nebūnant su komanda įvykusius pasikeitimus.

Po pralaimėjimo „Pistons“ Kalifornijos klubo savininkas netikėtai pranešė žinią į Los Andželą jau vykusiam M. Brownui, kad jis yra atleidžiamas, o laikinuoju ekipos strategu paskirtas penkerius metus šiame klube profesionaliai rungtyniavęs 54-erių Dougas Christie.

„The Athletic“ praneša, kad Sakramento klubo savininkai nori suteikti D. Christie galimybę įrodyti, kad jis vertas šio posto ilgesniam laikotarpiui.

Po Mike'o Browno atleidimo D.Christie susitiko su „Kings“ vadovybe ir priėmė jų pasiūlymą perimti komandos vairą laikinai.

Domantas Sabonis says he plans to play tonight vs. Lakers, reacts to the firing of Mike Brown and how capable Doug Christie is taking over the head coaching reins pic.twitter.com/m5hw7kNnFi