NBA – pergalingas Jaysono Tatumo metimas ir sezoną užbaigusi „Pelicans“ lyderio trauma

Dėl skrandžio skausmų šiose rungtynėse nežaidė po traumos išgijęs Zionas Williamsonas, o „Pelicans“ lyderis šį sezoną yra sužaidęs vos 13 rungtynių iš 49.

Šiame susitikime neišvengta šiurpių traumų. Dar pirmajame kėlinyje Naujojo Orleano ekipa neteko gynėjo Dejounte Murray, kuriam plyšo dešinės kojos Achilo sausgyslė ir šiame sezone nebežais.

Įsiveržęs į baudos aikštelę jis slystelėjo ir sukniubo ant parketo lygioje vietoje po netaiklaus metimo.

Dejounte Murray was helped to the locker room after suffering an apparent non-contact injury on this play 🙏 pic.twitter.com/4HVeiNwduI

REKLAMA