NCAA – naudingo Marčiulionio ir rezultatyvaus Murausko nulemta „Gaels“ pergalė

Pauliaus Murausko ir Augusto Marčiulionio atstovaujama Saint Mary's „Gaels“ (20/3) koledžo komanda namuose 62:58 (36:28, 26:30) palaužė Gonzagos „Bulldogs“ (16/7).

Nugalėtojams P.Murauskas per 36 minutes surinko 12 taškų (3/8 dvit., 1/3 trit., 3/6 baud.), 8 atkovotus kamuolius ir klaidą.

A.Marčiulionis buvo arti dvigubo dublio. Įžaidėjo sąskaitoje per 32 minutes buvo 8 taškai (1/5 dvit., 2/4 trit., 0/2 baud.), 2 atkovoti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai ir 2 klaidos.

