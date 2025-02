Jonavoje save atradęs ukrainietis Blyzniukas: „Galiu būti ir dar geresnis“

Į ją žvelgiant sekmadienį, pirmųjų penkių ekipų išsidėstymas nesiskiria nuo pernykščio reguliariojo sezono – po Kauno „Žalgirio“ žengia Vilniaus „Rytas“, Vilniaus „Wolves Twinsbet“, o Utenos „Uniclub Bet-Juventus“ lenkia Panevėžio „7bet-Lietkabelį“.

Didžioji šių metų staigmena šiuo metu yra šeštoje vietoje. Tai – Jonavos „CBet“ ekipa, kuri vos vienu laimėjimu atsilieka nuo panevėžiečių.

Juos Manto Šerniaus auklėtiniai gali pavyti dar šiandien, kadangi stos į kovą su Kėdainių „Nevėžiu-Optibet“. Rungtynes nuo 19.00 val. transliuos BTV televizija ir Go3.

Didele jonaviečių sėkmės dalimi galima laikyti Bohdaną Blyzniuką – ukrainietį, kuris, nors ir nėra pats efektingiausias žaidėjas, lyginant su jo komandos draugais Brandonu Childressu ar Dominicu Brewtonu, savo efektyvumu žiba ir visos lygos kontekste.

29-erių puolėjas, praleidęs visą 2023-2024 metų sezoną, Lietuvoje atsiskleidė gražiausiomis spalvomis. Jis per beveik 27 minutes fiksuoja 14,7 taško (56 proc. dvit., 50 proc. trit., 86 proc. baud.), 6,3 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 17,3 naudingumo balo statistiką. Pagal pastarąjį rodiklį jį lenkia vos keturi dabartiniai lygos žaidėjai – Anthony Cowanas, Sylvainas Francisco, Gytis Radzevičius bei Gerry Blakesas.

Prieš Jonavoje į orą pakylant ginčo kamuoliui, portale LKL.lt – pokalbis su „CBet“ vedliu B. Blyzniuku, kuris pasidalino mintimis apie skaudžius pralaimėjimus abiem Vilniaus klubams, pateikė savo prognozę Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketvertui bei nupasakojo savo požiūrį į matomą ir nematomą darbą ant parketo.

– Lietuvoje legionieriai dažnai gąsdinami atšiauriu klimatu, sniegu, tačiau šiemet žiema nebuvo tokia baisi. Ar tai jums tapo maloniu siurprizu?

– Kažkiek nustebau. Prieš atvykdamas čia žaidžiau su Maja (Aurimu Majausku – LKL.lt) Ukrainoje. Kalbėjau su juo prieš pasirašydamas sutartį apie šalį, miestą, komandą. Jis sakė, kad žiemos gali būti brutalios, tad tikėjausi daug sniego, šalčio, bet taip nebuvo. Gana sausa žiema ir nors šalčio netrūksta, jis nėra beprotiškas. Tai nepernelyg skiriasi nuo to, ką patyriau augdamas Vašingtono valstijoje. Ten taip pat būna sniego, žiemą būna šalta. Bet visai gerai, kad čia nereikia tvarkytis su sniegu.

– Pereikime prie krepšinio. Praėjusios rungtynės su „Rytu“ buvo kiek netikėtai dramatiškos, turint omenyje, kad jūsų varžovai buvo ką tik patyrę skaudžią nesėkmę Citadele KMT ketvirtfinalyje. Visgi buvo arti pergalės. Kas įvyko tose rungtynėse ir ar galima į jas žvelgti iš pozityvios pusės vien dėl to, kad žaidėte gerai ir turėjote šansą laimėti?

– Žinome, kad „Rytas“ yra labai gera komanda, ypač namuose, su jų palaikymu. Visą savaitę supratome, kad jie po to pralaimėjimo Citadele KMT žais labai fiziškai, norės sugrįžti į pergalių kelią. Bet tuo pat metu mums reikėjo suprasti, kad galime kontroliuoti tik tai, kas priklauso nuo mūsų. Jei darome tai, ką reikia, turime šansą varžytis – toks buvo mūsų mąstymas. Tą savaitę varžėmės ir treniruotėse, buvome fiziški ir supratome, kad taip ir turime žaisti. Negalima tikėtis, kad mus išgelbės teisėjai ir reikia suprasti, kad bus sunkios, fiziškos rungtynės, tad svarbiausia būti pasiruošusiam ir tikėti, kad gali laimėti. Jei to nebus – neturėsi ir šanso. Buvome arti, jei keletas epizodų būtų susiklostę mūsų naudai, galėjome ir laimėti, kas būtų buvę nuostabu, bet nuo to taip pat galima atsispirti ir suprasti, kad šitaip turime ateiti į kiekvienas rungtynes.

– Turbūt panašiai galima kalbėti ir apie „Betsafe-LKL“ rungtynes su Vilniaus „Wolves Twinsbet“, kur taip pat buvote arti tikslo, bet mažos detalės nulėmė pralaimėjimą. Kiek nuviliančios tokios rungtynių pabaigos, kai pora tokių netikėtų pergalių kilstelėtų jus ir turnyrinėje lentelėje?

– Taip, ten taip pat trūko nedaug, pralaimėjome po praleisto tritaškio. Tai kažkiek nuvilia, žinant, kad buvai labai arti. Bet gali į tai žiūrėti ir iš kitos perspektyvos – juk buvome arti tikslo ir galėjome laimėti. Turime žiūrėti į detales, kas ir kurioje vietoje nutiko ne taip. Vadinasi, išlaikę savo koncentraciją, pagerinę keletą sprendimų, galime laimėti ir prieš geriausias lygos komandas. Jei žiūrėsime taip ir pernelyg nenusivilsime neiškovoję pergalės, toliau dirbsime, augsime, tai galiausiai padės laimėti, galbūt ir prieš stipresnes komandas.

– Tad stiklinę jūs matote pusiau pilną?

– Turbūt taip, žiūriu į tas rungtynes ir galvoju, kad būtų smagu laimėti jas, ypač prieš „Wolves Twinsbet“ namuose, bet viskas baigta, dėl to nieko jau nepadarysi, tad reikia žiūrėti į priekį.

– Net be tų pergalių jūsų komanda išlieka stebinanti, kadangi prieš sezoną dauguma ekspertų buvo linkę jus matyti kovojančius dėl atkrintamųjų, tačiau šiuo metu esate lentelės viduryje ir netgi kovojate dėl aukštesnių pozicijų. Įpusėjus sezonui, kaip manote – ar tai vis dar yra pelenės istorija, ar veikiau tiesiog toks jūsų lygis ir tiek?

– Turbūt ir tai, ir tai. Manau, kad žinome, jog susikoncentravę psichologiškai ir žaisdami teisingu stiliumi, esame gera komanda. Bet tuo pačiu metu taip pat žinau, kad daugelis vyrukų girdėjo visas kalbas prieš sezoną, girdėjo „kur mes turime būti“. Norime tai išlaikyti ir nebūti favoritais. Panašiai galvoju ir pats, kai matau žaidėjus, kurie tarsi yra geresni už mus, bet tai mums suteikia papildomos motyvacijos žaisti. Manau, kad daugelis mūsų galvoja panašiai, esame jauna komanda. Galbūt iš mūsų to tikimasi. Mums tikrai labai padėjo prieš sezoną išsigryninti savo stilių – kad turime labai stengtis, būti agresyvūs ir fiziški, kad laimėtume, nes dauguma komandų turi daugiau talento už mus.

– Prieš FIBA „langą“ liko tik dvejos rungtynės ir tuomet reguliarusis sezonas bus įpusėjęs. Kiek reikalinga jums bus toji pertrauka, turint omenyje, jog pavasarį laukia kiek intensyvesnis tvarkaraštis?

– Bus gerai turėti šią pertrauką. Keli iš mūsų atstovaus savo rinktinėms. Su Ukrainos rinktine dar turime šansą patekti į Europos čempionatą, jei tinkamai sukristų kiti rezultatai. Paskutinės mūsų rungtynės vyks vasario 8 dieną, tad iki rinktinės dar turėsiu šiek tiek laiko pailsėti, pakrauti baterijas. Girdėjau, kad kiti du ratai vyks kiek intensyviau, tad bus svarbu susikaupti, nes tai daug ką nulems. Visgi dar prieš pertrauką turime dvejas rungtynes, kur reikia kovoti dėl pergalių, jog į pertrauką išeitume gerų nuotaikų ir po jos galėtume tęsti visa tai.

– Prieš pertrauką dar įvyks Citadele KMT finalo ketvertas. Jo metu vyksiančiame „Betsafe Casino“ snaiperių konkurse jūsų komandai atstovaus Erikas Venskus. Visgi būtent jūs komandoje su 50 proc. taiklumu esate taikliausias tritaškininkas. Kaip išsirinkote komandos atstovą šiam konkursui?

– Turėjome vidinę atranką komandoje ir Erikas buvo geriausias. Manau, kad jis yra puikus metikas šiam konkursui. Jis turi greitą metimą ir yra gana stabilus. Jam gali pasisekti.

– Įdomu būtų išgirsti jūsų prognozę Citadele KMT finalo ketvertui. Kas, jūsų nuomone, turėtų laimėti?

– Manau, kad tai turėtų būti „Žalgiris“. Visgi būtent jie turi daugiausiai gylio. Nors jiems pastaruoju metu nesiseka Eurolygoje, jie stringa ir „Betsafe-LKL“, jie norės sugrįžti ant bėgių, iškovoti taurę. Galbūt tai padėtų jiems iš naujo užsikurti ir solidžiai užbaigti sezoną.

– Norisi pakalbėti ir apie jūsų sezoną iš asmeninės pusės. Žaidžiate gerą sezoną, esate šeštas visoje lygoje pagal naudingumą, nesijaučia, jog praėjusiais metais nerungtyniavote. Ar pranokote savo lūkesčius?

– Kažkuria prasme taip, bet aš manau, kad tiesiog rodau, kad galiu žaisti taip, kaip žaidžiu. Man ši situacija yra labai gera, pasirinkau tinkamą komandą, kurioje galiu turėti svarbų vaidmenį ir varžytis lygoje. Turiu daug atsakomybių. Trenerių štabas atlieka puikų darbą suteikdamas mums laisvę kurti žaidimą. Žaidžiu pakankamai gerai, turbūt galima sakyti, kad pranokstu lūkesčius, jei žiūrėtume į mano praėjusių sezonų statistiką. Bet manau, kad visada savyje turėjau potencialo taip žaisti, galiu būti ir dar geresnis.

– Užsiminėte apie trenerių štabą, tad galime apie tai pakalbėti ir daugiau. Treneris Mantas Šernius apie jus atsiliepia gražiai spaudos konferencijose. Koks yra jūsų santykis su juo?

– Labai mėgstu šį trenerį. Viskas prasidėjo nuo to, kai mane pakvietė į komandą vasarą. Jis dažnai paskambindavo ir klausdavo, ką galvoju, norėjo išsiaiškinti, ko reikėtų, kad aš atvykčiau į Jonavą. Jis vienas geriausių trenerių, kai kalba pasisuka apie žaidėjų pasitikėjimo savimi kėlimą, geriausių situacijų kiekvienam žaidėjui ieškojimą. Jam pavyksta visus nukreipti tinkama linkme. Nuostabu žaisti pas jį.

– Nors ir esate 29-erių, sąlyginai jaunas, greičiausiai jūsų vaidmuo komandoje yra susijęs ir su veterano atsakomybėmis, kadangi likusi komanda yra dar jaunesnė. Ar būtent taip ir pats suvokiate savo vaidmenį?

– Taip, tikrai. Visa tai man yra nauja, kadangi iki šiol žaisdavau kur kas vyresnėse komandose. „Budivelnyk“ daug žaidėjų buvo įžengę į ketvirtą dešimtį, „Cholet“ taip pat. Tuomet man buvo 26-27 metai ir buvau laikomas jaunu vyruku. Su tokiu amžiumi Jonavoje vis tiek būčiau veteranas, kadangi čia visi dar jaunesni. Mano balsas turi būti girdimas rūbinėje, kas man nėra įprasta, bet tai yra palaima. Jauni žaidėjai yra geros asmenybės, jie dirba ir man tai yra geras iššūkis, kurį bandau priimti ir susitvarkyti su juo geriausiai, kaip įmanoma.

– Jūsų žaidimą daugelis įvertina ne tik dalykų, kurie matosi statistikos protokole, bet ir dėl nematomo darbo, kuris tikriausiai didele dalimi prisideda prie Jonavos klubo sėkmės šiemet. Pagal „Bballytics“ pažengusią statistiką tai atsispindi ir gilesniuose statistiniuose pjūviuose. Ar ir pats jaučiate, kad tos pastangos atsiperka?

– Taip, krepšinio aikštelėje gali daryti daug dalykų, kurie nesimato statistikoje – tinkamai atsitverti žaidėją, pamušti kamuolį, užsiimti tinkamą poziciją, apibėgti užtvaras gynyboje. Tokių situacijų yra daug. Norint padėti komandai laimėti, reikia ir smulkmenas išpildyti tinkamai. Kartais gali nesisekti rinkti taškus, bet visuomet gali surasti būdų prisidėti prie pergalių. Mano mąstymas visada buvo toks pats. Šiemet tai turbūt matosi kiek labiau.

– Ar iš tokių epizodų gaunate tiek pat pasitenkinimo, kiek jo gaunate pelnydamas taškus ar atlikdamas rezultatyvų perdavimą?

– Tai visai panašu, priklauso nuo situacijos ir konteksto. Jei svarbiu metu pamuši kamuolį gynyboje, atsitveri varžovą, eliminuoji jį iš žaidimo, supranti, kokios svarbos tai epizodas ir kiek jis tave artina prie pergalės. Jei pataikai lemiamą tritaškį ar sukuri kažkam tokią progą, tai puikus jausmas, bet tokie epizodai taip pat yra labai svarbūs. Galbūt ne visi tai įvertins, bet giliai širdyje tu pats tai žinai.

– Sekmadienį namuose priimsite Kėdainių „Nevėžį-Optibet“, kuris savo jaunyste ir ambicija taip pat primena jūsų komandą, nors kėdainiečiams ir nesiseka rinkti pergalių. Ką pabrėžtumėte prieš tokias rungtynes?

– Jie puiki komanda, turi labai pavojingų žaidėjų. Mums reikia išlaikyti tą patį mentalitetą, kurį turėjome su „Rytu“ ir „Wolves Twinsbet“. Turime išlaikyti tą lygį visada. Negalime to keisti, jei susitinkame su jauna komanda, negalime nieko nuvertinti, nes čia visi yra geri. Bet kas gali tave nubausti, jei nebūsi tinkamai nusiteikęs. Praeitą savaitę Mažeikiai vos nenugalėjo „Žalgirio“. Manau, kad svarbiausia būti tinkamai nusiteikus. Taktika kartais nėra tokia svarbi kaip nusiteikimas ir žaidimas iš širdies.