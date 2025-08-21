Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

V.Micičius prisijungė prie Serbijos rinktinės treniruočių

2025-08-21 08:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 08:51

Serbijos rinktinė tęsia pasiruošimą Europos čempionatui ir sulaukė gerų žinių.

V.Micičius grįžo į rikiuotę (FIBA nuotr.)

Serbijos rinktinė tęsia pasiruošimą Europos čempionatui ir sulaukė gerų žinių.

REKLAMA
0

Serbijos rinktinės vyr. treneris Svetislavas Pešičius pranešė, kad prie treniruočių prisijungėVasilije Micičiaus, kuris nebejaučia traumos padarinių.

Brangiausias Eurolygos žaidėjas galbūt žengs ant parketo šio vakaro draugiškame mače su Slovėnija.

Serbija Europos čempionato A grupėje varžysis su ta pačia Čekija, Turkija, Latvija, Portugalija ir Estija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų