V.Micičius prisijungė prie Serbijos rinktinės treniruočių

Serbijos rinktinės vyr. treneris Svetislavas Pešičius pranešė, kad prie treniruočių prisijungėVasilije Micičiaus, kuris nebejaučia traumos padarinių.
Brangiausias Eurolygos žaidėjas galbūt žengs ant parketo šio vakaro draugiškame mače su Slovėnija.
Serbija Europos čempionato A grupėje varžysis su ta pačia Čekija, Turkija, Latvija, Portugalija ir Estija.
