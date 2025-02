Davisas jautria žinute atsisveikino su Los Andželu, Dončičiaus sugrįžimas į aikštę – jau netrukus

„Esu dėkingas miestui, kuriame iškovojau pirmąjį savo čempiono žiedą, sukūriau šeimą ir draugystes – visada turėsiu namus čia“, – rašė A.Davisas. „Mano šeima ir aš dėkojame visiems, kurie šią vietą pavertė namais ir vis dar galvojame apie tuos, kurie neteko savo namų per gaisrus“.

Los Andželas įsigijo A.Davisą iš Naujojo Orleano „Pelicans“ 2019 m. liepą. Jis iškart paliko ryškų pėdsaką, padėdamas „Lakers“ jau pirmajame sezone iškovoti NBA čempionų titulą.

Vėliau A.Davisą persekiojo traumos, tačiau, kai būdavo aikštėje, jis išliko itin produktyvus. Per 312 rungtynių su „Lakers“ marškinėliais jis vidutiniškai rinko 24,8 taško, 11 atkovotų kamuolių, 3,2 rezultatyvaus perdavimo, 2,2 bloko ir 1,2 perimto kamuolio.

A.Davisas taip pat tris kartus buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, du kartus pateko į „All-NBA“ komandą ir dukart buvo pripažintas geriausiu NBA besiginančiu žaidėju.

„Los Andželas visada užims ypatingą vietą mano širdyje“, – pridūrė A.Davisas. „Kiekviena puiki istorija turi jaudinantį kitą skyrių... Dalase, mes atvykstame!“

ANTHONY DAVIS SAYS GOODBYE TO LA 🤧



“6 years ago, I came here with the vision to win a Championship, and I will never forget the moment we did!

The business of basketball is a business just like all other businesses... I am grateful to the city where my first ring came from,… pic.twitter.com/upL9n2rHZc

