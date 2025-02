Dėl Luka Dončičiaus mainų kaltas ir viršsvoris? Į pasirodžiusias kalbas reagavo ir LeBronas Jamesas

NBA užkulisiuose pabrėžiama, kad apie tokį pasiūlymą „Lakers“ nė nesvajojo, kol nesulaukė netikėto Dalaso ekipos generalinio vadybininko Nico Harrisono skambučio.

Po stipriausią pasaulio krepšinio lyga sudrebinusių superžvaigždžių mainų keliamos versijos, kodėl Dalaso klubas nutarė išsiskirti su savo ekipos veidu, kuris būdamas 25-erių dar prieš metus atvedė ekipą į NBA finalą po 13 metų pertraukos.

Anot ESPN šaltinių, Dalaso klubo viduje buvo didelis nusivylimas dėl L.Dončičiaus disciplinos trūkumo, susijusio su mityba ir fiziniu pasirengimu.

Komanda tai laikė vienu pagrindinių veiksnių, lemiančių slovėno patirtas traumas ir jo stabilumo trūkumą sezono metu.

Per savo karjerą slovėnas ir gerokai anksčiau turėjo problemų su viršsvoriu.

Dar 2018-ais JAV žiniasklaida skelbė, kad L. Dončičius į Dalasą po vasaros atvyko priaugęs nereikalingų kilogramų. Tuomet įžaidėjo normalus svoris buvo 99 kilogramai, o po vasaros jis buvo pridėjęs papildomus 5 kilogramus.

Kritikos savo žvaigždei tuo metu nestokojo ir tuometinis ekipos savininkas Markas Cubanas, pabrėžęs, kad per vasarą Luka pernelyg buvo susikoncentravęs į „Fortnite“ kompiuterinį žaidimą.

Po įvykusio sandorio žodį tarė ir buvęs krepšininkas, o dabar NBA apžvalgininkas Kendrickas Perkinsas, taip pat įgėlęs slovėno fiziniam pasirengimui.

„Atrodo, kad „Mavericks“ pavargo nuo Lukos ir tai yra žinutė visai lygai bei daugeliui jaunų žaidėjų. Jūs turite būti profesionalūs. Nesvarbu, koks geras esi, turi parodyti tam tikrą profesionalumo lygį. Būkime atviri, jis kentėjo nuo traumų. Kodėl? Nes nesirūpina savo kūnu“, – turima informacija dalinosi NBA čempionas.

Iškart po pralaimėto NBA finalo su Bostono „Celtics“ tarp „Mavericks“ sirgalių kilo sujudimas, kai jų lyderis pasirodė Gorano Dragičiaus karjeros pabaigos rungtynėse.

Jose slovėnas atrodė praradęs NBA finale turėtą sportinę formą ir nuotraukose net stambesnis už serbą Nikolą Jokičių.

