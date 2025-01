Spindėjusį LeBroną užtemdė „76ers“ gynėjo šou

Nugalėtojus į pergalę tempė net 43 taškus suvertęs Tyrese‘as Maxey. Jis ėmėsi lyderio vaidmens, kuomet komandai padėti negali Joelis Embiidas ir Paulas George‘as.

Praėjusiame sezone labiausiai patobulėjusiu žaidėju rinktas T. Maxey per pastarąsias 10 rungtynių fiksuoja įspūdingą 30,4 taško vidurkį.

TYRESE'S TERRIFIC TUESDAY:



🔔 43 PTS | 4 3PM | 57.7 FG% 🔔



Maxey has scored 27+ PTS in 11 straight games and the @sixers win their 3rd straight! pic.twitter.com/mmSxXx5eAn