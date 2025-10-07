Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Butvilas įspūdingai startavo prieš turnyro favoritą, tačiau po dramatiškos kovos nepateko į kitą etapą

2025-10-07 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 18:58

Graikijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Hersonissos Challenger 5“ vyrų teniso turnyro starte antradienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-291) po permainingos 2 valandų 18 minučių kovos 6:0, 6:7 (5:7), 2:6 nusileido pirmajai turnyro raketei 31-erių belgui Kimmeriui Coppejansui (ATP-183).

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

E. Butvilas pirmąjį setą sužaidė kaip iš natų – vos per pusvalandį įteikė varžovui „riestainį“ (6:0). K. Coppejansas šiame sete neturėjo jokių vilčių, nepajėgdamas susikurti nė vieno „break pointo“.

Kur kas atkaklesnis buvo antrasis setas. Jo pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Vėliau K. Coppejansas laimėjo dar vieną „break pointą“ ir atitrūko (1:4). E. Butvilas, neturėdamas kur trauktis, laimėjo varžovo padavimų seriją devintajame geime ir priartėjo iki 4:5. Dešimtajame geime lietuvis savo padavimais atstatė pusiausvyrą (5:5). Žaidimo ritmą vėl pajautęs E. Butvilas vienuoliktajame geime „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją (6:5). Deja, dvyliktajame geime lietuvis klydo svarbiausiu metu ir turėjo žaisti pratęsimą.

E. Butvilas pratęsime laimėjo pirmą tašką varžovo padavimų metu, bet netrukus prarado persvarą. K. Coppejansas prieš pertraukėlę pelnė dar vieną tašką po lietuvio padavimo ir perėmė iniciatyvą (2:4). E. Butvilas dar buvo atsitiesęs (4:4), bet netrukus pralaimėjo 2 taškus paeiliui (4:6) ir suteikė varžovui du „set pointus“. Pirmą „set pointą“ E. Butvilas neutralizavo savo padavimu (5:6), bet antrą kartą jau neišsigelbėjo, kai K. Coppejansas pelnė tašką po savo padavimo.

Trečiąjį setą E.Butvilas pradėjo nuo dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų (0:3). Ketvirtajame geime lietuvis realizavo „break pointą“, bet penktajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (1:4). Šeštajame geime E. Butvilas dar kartą priartėjo prie varžovo (2:4), o po kelių minučių eilinį kartą nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu (2:5). Aštuntajame geime belgas didesnių klaidų nedarė ir įtvirtino pergalę.

Belgas šiame mače pelnė mažiau taškų už lietuvį (79 prieš 88), o po pirmųjų savo padavimų laimėjo vos 47 proc. įžaistų kamuoliukų (lietuvis – 58 proc.).

Tai antras turnyras iš eilės, kur burtai iš karto E. Butvilą suveda su pirmąja turnyro rakete. Praėjusią savaitę Ispanijoje E. Butvilui tai nesutrukdė 6:4, 6:2 įveikti patį Janą-Lennardą Struffą.

E. Butvilas prieš K. Coppejansą anksčiau nebuvo žaidęs.

Pernai K. Coppejansas buvo sutikęs Vilių Gaubą ir nugalėjo jį rezultatu 1:6, 6:4, 6:4. Tiesa, tas mačas vyko ant grunto, o Graikijoje žaidžiama ant kietos dangos.

K. Coppejansas yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė. Belgas 2012 m. tapo prestižinio „Roland Garros“ jaunių vienetų turnyro nugalėtoju. ATP reitinge 2015 m. K. Coppejansas buvo pakilęs iki 97-os pozicijos ir tapo Daviso taurės vicečempionu. Per profesionalo karjerą jis yra laimėjęs 17 vienetų turnyrų: 6 ATP „Challenger“ ir 11 – ITF. Dar 2023 m. belgas žaidė Vimbldono pagrindiniame etape ir ten 4 setus kovėsi su garsiu australu Alexu de Minauru.

Pernai belgas 7 mėnesius negalėjo žaisti dėl traumos. Sugrįžus jam vėl teko viską pradėti nuo ITF turo, kur K. Coppejanso rezultatai buvo fantastiški – belgas spalio-lapkričio mėnesiais laimėjo 4 ITF turnyrus iš eilės ir pasiekė 21-os pergalių serija, kurioje paskutinis laimėjimas buvo būtent prieš V. Gaubą.

Šiemet K. Coppejansas retai rodėsi ITF ture ir pradėjo važinėti po aukštesnio lygio turnyrus. Metų pradžioje belgas žaidė ATP „Challenger“ turnyro Tailande finale, kovą pusfinalį pasiekė tokio paties rango turnyre Ispanijoje, birželį laimėjo ITF turnyrą Prancūzijoje, o liepą nukeliavo iki ATP „Challenger“ turnyro Nyderlanduose finalo.

Pastarosios savaitės belgui nebuvo pačios geriausios. Rugsėjo pabaigoje K. Coppejansas ATP „Challenger“ ture per 3 mačus pasiekė vos 1 pergalę.

E. Butvilui atiteko 560 eurų. Lietuviui paskutinėje sezono stadijoje reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Graikijoje prizų fondą sudaro 54 tūkst. eurų.

