Blaževičius: apie Eurolygos dėmesį ir neišmokėtus „Wolves“ pinigus

„Gerai jaučiuosi, smagu gavus kvietimą ir smagu grįžti į Lietuvą bent trumapm. Laukiam treniruočių ir rungtynių, – pradėjo M.Blaževičius. – Tikiuosi padėti komandai laimėti ir pasiekti tas pergales. Daugiau specialių lūkesčių neturiu.“
Čempionų lygoje 17 taškų ir 6,8 atkovoto kamuolio vidurkius turintis centras to priežastis stipriai sieja darbu vasarą rinktinėje.
„Darbas vasarą su rinktine. Dabar paprasčiau žaisti krepšinį po Europos čempionato, atrodo žaidimas sulėtėjęs. Viskas gaunasi lengviau, ateina geresni sprendimai ir viskas susiveda į vieną dalyką“, – dėstė vilnietis.
– Eurolygos klubai dairosi aukštaūgių. Ar yra dėmesys iš Eurolygos?
– Dėmesys yra, bet aš turiu kontraktą su „Tofaš“ ir viskas. Daugiau nelabai ką galiu pakomentuoti apie šią situaciją.
– Ar nėra kontrakte numatytas išėjimas į Eurolygą?
– Turiu garantuotą sutartį su „Tofaš“ šitam sezonui.
– Galima sakyti, kad ta griežta rinktinės stovykla sezone padeda?
– Tikrai taip. Kaip ir sakiau, ir fizinė būklė, ir emocinė. Viskam padėjo, taip pat patekau į gerą situaciją Turkijoje, treneris mane išnaudoja, komandos draugai suranda. Nesinori visko skirti rinktinei, bet visi šiti dalykai susiveda į bendrą rezultatą.
– Ar stipriai skirsis britų ir italų veidai nuo vasaros?
– Didžiosios Britanijos labai nesikeis, daug tų pačių žaidėjų, o Italijos, žinoma, keisis. Daug žaidėjų, kurie negali atvykti.
– Sezono starte dominavai prieš Stambulo „Fenerbahče“. Ar teko sulaukti Šarūno Jasikevičiaus žodžių?
– Ne, nekalbėjome po rungtynių.
– Ką gali šiemet pasiekti „Tofaš“?
– Nenoriu prikalbėti, esame jauna komanda, tik keli yra 30-mečiai. Mums reikia ramybės aikštėje, trūksta stabilumo. Su geru darbu ir turimu treneriu galime tikrai pasiekti gerus rezultatus tiek Čempionų lygoje, tiek Turkijoje.
– Ar spalio mėnesio MVP Turkijoje yra saldžiausias apdovanojimas?
– Patekimas į vyrų rinktinę yra saldžiausias.
– Ar „Wolves“ jau sumokėjo visus pinigus?
– Dar laukiu. Kalbėjau su Donatu Zavacku, pasakė, kad reikia truputį palaukti, tai ir viskas, laukiu.
