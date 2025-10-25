Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ iškovojo aštuntą pergalę Vokietijoje, bet baigėsi įspūdinga Harry Kane įvarčių serija

2025-10-25 18:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 18:50

Vokietijos čempionate ir toliau pergalingai žygiuoja Miuncheno „Bayern“.

Lennartas Karlas | Scanpix nuotr.

Vokietijos čempionate ir toliau pergalingai žygiuoja Miuncheno „Bayern".

0

„Bayern“ iškovojo 8-ąją pergalę per tiek pat rungtynių kai ji 3:0 sutriuškino „Monchengladbach“ klubą.

Oponentai jau 19-ąją minutę gavo raudoną kortelę, o antrajame kėlinyje jie nesugebėjo realizuoti baudinio. Tuo pasinaudoję „Bayern“ atstovai po pertraukos susikūrė solidų pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Joshua Kimmicho, Raphaelio Guerreiro ir jaunojo 17-mečio Lennarto Karlo įvarčiai leido įtikinamai laimėti rungtynes. Įdomu, jog „Bayern“ jaunasis talentas pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, o šis jo smūgis buvo itin gražus, atliktas iš tolimos distancijos į vartų viršutinį kampą.

Šioje dvikovoje nutrūko įspūdinga Harry Kane`o serija. Anglas buvo pasižymėjęs 10-yje rungtynių iš eilės.

Po 8 turų „Bayern“ artimiausius varžovus lenkia 5 taškais.

