„Bayern“ iškovojo aštuntą pergalę Vokietijoje, bet baigėsi įspūdinga Harry Kane įvarčių serija

„Bayern“ iškovojo 8-ąją pergalę per tiek pat rungtynių kai ji 3:0 sutriuškino „Monchengladbach“ klubą.
Oponentai jau 19-ąją minutę gavo raudoną kortelę, o antrajame kėlinyje jie nesugebėjo realizuoti baudinio. Tuo pasinaudoję „Bayern“ atstovai po pertraukos susikūrė solidų pranašumą.
Joshua Kimmicho, Raphaelio Guerreiro ir jaunojo 17-mečio Lennarto Karlo įvarčiai leido įtikinamai laimėti rungtynes. Įdomu, jog „Bayern“ jaunasis talentas pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, o šis jo smūgis buvo itin gražus, atliktas iš tolimos distancijos į vartų viršutinį kampą.
Šioje dvikovoje nutrūko įspūdinga Harry Kane`o serija. Anglas buvo pasižymėjęs 10-yje rungtynių iš eilės.
Po 8 turų „Bayern“ artimiausius varžovus lenkia 5 taškais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!