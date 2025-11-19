Konfliktas tarp dviejų iš matymo pažįstamų vyrų baigėsi peilio dūriais į krūtinę. Pasisekė, kad nukentėjusysis išgyveno, tačiau jam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.
O išpuolio kaltininkas, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, peiliu švaistėsi, nes galvojo, jog iš jo buvo pavogtas telefonas, nubaustas realia laisvės atėmimo bausme.
Bendrabutyje – alkoholis ir peilio dūriai
Bylos duomenimis, Ričardas 2024 m. lapkričio 19 d. pavakarę bendrabutyje, esančiame Šiauliuose, konflikto metu du kartus peiliu dūrė pažįstamajam į krūtinę.
Nukentėjusiajam buvo padarytos pavojingos kiauryminės krūtinės ląstos žaizdos, pažeista širdis, o krūtinplėvės ertmėje susikaupė kraujo ir oro. Medikai konstatavo sunkų sveikatos sutrikdymą.
Teisme kaltinamasis kaltės nepripažino. Jis tikino, kad prieš įvykį kelias dienas kartu su nukentėjusiuoju ir dar vienu pažįstamu vartojo alkoholį, o vėliau pasigedo savo daiktų.
Anot jo, įtarimai dėl dingusio telefono ir įrankių sukėlė įtampą, tačiau konflikto jis neeskalavo. Ričardas teigė, jog neturėjo rankose peilio ir nežino iš kur ant jo drabužių atsirado nusikaltimo pėdsakų.
„Žiūrėk, tave pjauna“
Nukentėjusysis teisme pasakojo, kad kitą dieną po išgertuvių jie su draugu grįžo į bendrą virtuvę.
Į patalpą įėjęs Ričardas pareikalavo grąžinti neva dingusį telefoną, o netrukus – laikydamas rankas už nugaros – staiga kelis kartus dūrė jam į krūtinę. Nukentėjusysis prisiminė, kaip draugas šūktelėjo: „Žiūrėk, tave pjauna!“
Vyriškis išbėgo į laiptinę, o jo mama iškvietė greitąją pagalbą. Ligoninėje paaiškėjo, kad vyrui sužalota širdis – prireikė skubios operacijos. Nelaimėliui mėnesiui buvo sukelta dirbtinė koma.
Liudytojas teisme tvirtino matęs, kad nukentėjusysis staiga prispaudė rankas prie krūtinės ir pasakė, jog buvo perdurtas.
Teismas: kaltė įrodyta
Išanalizavęs liudytojų parodymus, medikų išvadas ir kitus bylos duomenis, teismas konstatavo, kad Ričardas padarė sunkų sveikatos sutrikdymą. Todėl jis pripažintas kaltu dėl šio nusikaltimo.
Vyrui skirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo jam paliktos kardomosios priemonės – įpareigojimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Valstybinė ligonių kasa iš kaltinamojo išsireikalavo kompensacijos už nukentėjusiajam suteiktas paslaugas. Teismas priteisė 14 028 eurus žalos atlyginimui.
Taip pat paliktas galioti laikinas nuosavybės teisių apribojimas į Ričardo sąskaitose esančias lėšas – kol visa suma bus grąžinta.
Nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!