Žengiamas svarbus žingsnis kovai su balionais – policija meta gausias pajėgas

Trečiadienį vakare ir ketvirtadienį naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės tris kartus sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas galiausiai jį atnaujino.
Ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje dėl saugumo klausimų, policijos vadovas Arūnas Paulauskas kalbėjo, kad jau daugiau nei savaitę naktimis į rizikingus rajonus siunčiamos gausios teisėsaugos ir kariuomenės pajėgos. Jos yra siunčiamos, kad užkirstų kelią kontrabandinių balionų nusileidimui.
„Jau daugiau nei savaitę vykdoma intensyvi prevencinė priemonė, kurios metu kiekvieną naktį – jau nuo vakaro – į rajonus, kur didžiausia tikimybė, kad gali leistis kontrabandiniai balionai.
Ten išvyksta gausios policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Karo policijos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir nuo šios nakties – Lietuvos kariuomenės pajėgos“, – sakė jis.
Didelis pajėgų tinklas reaguoja į balionų nusileidimo veiklas
Pasak policijos vadovo, tai yra didelė sistema, kuri greitai gauna informaciją apie galimas nusileidimo vietas ir tikrina ten esančius automobilius bei žmones.
„Tai didžiulis pajėgų tinklas, gebantis greitai reaguoti į informaciją apie galimas nusileidimo vietas ir tikrinti automobilius bei asmenis, esančius šiose teritorijose,“ – įvertino specialistas.
A. Paulauskas akcentavo, kad per savaitę buvo sustabdyti tūkstančiai transporto priemonių, o kontrolės priemonės bus tęsiamos.
„Per pastarąją savaitę jau buvo sustabdyta 4 700 transporto priemonių, patikrinta 5 700 asmenų.
Rasta 19 į Lietuvą atskridusių balionų, šalia kurių aptikta daugiau nei 35 000 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Šias priemones planuojama tęsti ir toliau“, – pasisakė jis.
Policijos vadovas atkreipė dėmesį, kad kontrabandininkai bando prisitaikyti prie sunkesnių sąlygų, bet derinant viešas ir neviešas priemones tikimasi ilgainiui efektyviai nustatyti ir sustabdyti jų veiklą.
„Matyti, kad kontrabandininkų tinklai ieško būdų prisitaikyti prie jiems apsunkinto veiklos modelio.
Tačiau tikimasi, kad ilgalaikėje perspektyvoje, derinant šias priemones su tam tikromis neviešomis priemonėmis (apie kurias plačiau kalbėti negalima), bus pasiekti geri rezultatai.
Jie bus pasiekti atliekant ikiteisminius bei kriminalinius tyrimus, surenkant pakankamai duomenų ir identifikuojant grupes, užsiimančias šia nusikalstama veikla,“ – dalijosi jis.
Oro uostų saugos direktorius: „Mes tikimės turėti skrydžius ir toliau“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams trikdant Vilniaus oro uosto darbą, Suomijos oro bendrovė „Finnair“ laikinai panaikino vieną vakarinį skrydį į Vilnių.
Oro uostų saugos direktorius Vidas Kšanas spaudos konferencijoje įvertino „Finnair“ oro linijų vieno iš keturių skrydžių panaikinimą. Pasak jo, Helsinkis yra patraukli stotelė dėl, o dėl pilotų rotacijos klausimai kol kas tiriami atskirai.
„Helsinkis yra populiari kelionių kryptis <...>, kadangi „Finnair“ turi nemažai skrydžių dienos bėgyje <...>, tai, manyčiau, čia vienas iš tokių praktinių atvejų, kaip vežėjas atsižvelgia į savo situaciją.
Pilotų rotacijos klausimai yra kiekvienam skirtingai atsiliepiantys dalykai. Ir tai yra kol kas toks vienintelis atvejis, mes tikimės turėti skrydžius ir toliau“, – pasisakė jis.
V. Kšanas sakė, kad spalio mėnesį patirta 800 tūkst. eurų žala, kuri daugiausia tenka vežėjams, o kompensacijų dydis keleiviams priklauso nuo vežėjų sprendimų. Lapkričio skaičiai, tikriausiai, bus panašūs.
„Vien tik už spalio mėnesį turime 800 tūkst. eurų žalą [red. pastaba – dėl kontrabandinių balionų atšaukiamų skrydžių], pagrinde visi yra vežėjo pusėje, ne oro uostų pusėje.
Kiek vežėjai nusprendžia kompensuoti žalą keleiviams, mes nežinome, tai priklauso nuo jų santykio su vežėju <...>.
Aš, manau, kad lapkričio skaičiai [red. pastaba – dėl padarytos piniginės žalos] bus panašūs“, – kalbėjo oro uostų saugos direktorius.
Vilniaus oro uostas per vieną naktį buvo uždarytas tris kartus
„Vilniaus oro erdvė atidaryta gruodžio 4 d. 02:30 val.“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas trečiadienį 19.36 val. ir vėl atidarytas 21.06 val., tačiau dėl saugumo jį vėl teko uždaryti 22.24 val. ir atidaryti 00:56 valandą.
Trečią kartą oro uostas uždarytas 01:15 val. ir atidarytas 02:30 valandą.
Skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ atstovas sako, kad balionų leidimas buvo fiksuotas iš skirtingų vietų, jie kirto orlaivių atvykimo ir išvykimo oro takus.
„Tai pastaruoju metu niekuo neįprasta hibridinė ataka, mes ją laikome kaip Baltarusijos vykdoma hibridine ataka prieš Lietuvą civilinei aviacijai ir visuomenei“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė bendrovės Operacinės veiklos departamento vadovas Tomas Montvila.
