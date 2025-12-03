Vyriausybė pritarė siūlymui keisti gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą.

Vyriausybė pritarė ministerijos pakartotinai teiktoms Atsinaujinančių išteklių energetikos bei Elektros energetikos įstatymų projektams.
Ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį gaminantis vartotojas pagamintą elektrą saugo tinkle ir susigrąžina, kai ji jam reikalinga.
„Pasiūlymai skirti, kad galėtume išlaikyti šį modelį ir kad nereikėtų įvedinėti vadinamojo grynojo atsiskaitymo sistemos modelio, kuomet atsiskaitoma ir susigrąžinama kilovatvalandės tikrąja elektros energijos verte“, – posėdyje sakė ministras.
Anot jo, gaminantys vartotojai tokiu būdu išlaikytų stabilumą, nors jiems elektra pabrangtų iki 1 cento už kilovatvalandę (be PVM), tuo metu visi kiti elektros vartotojai pakeitimų poveikį pajustų minimaliai – jiems energija brangtų iki 0,2 cento.
„Kaip tam tikras saugiklis, kurį siūlome įvesti, kad gaminančių vartotojų prisidėjimas prie šito kompensavimo (nepriklausomiems elektros tiekėjams – BNS) neturėtų būti didesnis nei 1 centas už kilovatvalandę be PVM“, – teigė ministras.
„Modeliavome nuo dabar iki 2030 metų, tai poveikis elektros energijos kainai būtų 0,15-0,2 cento už kilovatvalandę. Minimalus poveikis, bet jis leidžia užtikrinti šio modelio veikimą“, – pridūrė Ž. Vaičiūnas.
Pagal siūlomą modelį kiekvienų metų pabaigoje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) apskaičiuotų saulės elektrinių sukuriamą naudą ir elektros kainas vartotojams.
Pasak energetikos ministro, nepriklausomiems elektros tiekėjams būtų kompensuojama dėl skirtingos kainos dieną, kai saulės elektra gaminama, ir vakaro arba žiemos laikotarpio, kai ji naudojama.
„Ilgai dirbome ieškodami subalansuoto varianto, manome, kad jis galėtų užtikrinti tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
Ministerijos teigimu, šiuo metu taikomas elektros energijos dvipusės apskaitos (angl. net-metering) modelis sudaro palankias sąlygas gaminantiems vartotojams, tačiau elektros tiekėjai patiria nuostolių, nes skiriasi gaminančių vartotojų į elektros tinklus patiektos ir per kaupimo laiką susigrąžintos energijos vertė.