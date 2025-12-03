 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė pritarė siūlymui keisti gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą.

2025-12-03 14:15 / šaltinis: BNS
2025-12-03 14:15

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Energetikos ministerijos siūlymui keisti gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą.

Elektra BNS Foto

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Energetikos ministerijos siūlymui keisti gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą.

REKLAMA
0

Vyriausybė pritarė ministerijos pakartotinai teiktoms Atsinaujinančių išteklių energetikos bei Elektros energetikos įstatymų projektams.

Ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį gaminantis vartotojas pagamintą elektrą saugo tinkle ir susigrąžina, kai ji jam reikalinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasiūlymai skirti, kad galėtume išlaikyti šį modelį ir kad nereikėtų įvedinėti vadinamojo grynojo atsiskaitymo sistemos modelio, kuomet atsiskaitoma ir susigrąžinama kilovatvalandės tikrąja elektros energijos verte“, – posėdyje sakė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, gaminantys vartotojai tokiu būdu išlaikytų stabilumą, nors jiems elektra pabrangtų iki 1 cento už kilovatvalandę (be PVM), tuo metu visi kiti elektros vartotojai pakeitimų poveikį pajustų minimaliai – jiems energija brangtų iki 0,2 cento.  

REKLAMA

„Kaip tam tikras saugiklis, kurį siūlome įvesti, kad gaminančių vartotojų prisidėjimas prie šito kompensavimo (nepriklausomiems  elektros tiekėjams – BNS) neturėtų būti didesnis nei 1 centas už kilovatvalandę be PVM“, – teigė ministras. 

„Modeliavome nuo dabar iki 2030 metų, tai poveikis elektros energijos kainai būtų 0,15-0,2 cento už kilovatvalandę. Minimalus poveikis, bet jis leidžia užtikrinti šio modelio veikimą“, – pridūrė Ž. Vaičiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal siūlomą modelį kiekvienų metų pabaigoje Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) apskaičiuotų saulės elektrinių sukuriamą naudą ir elektros kainas vartotojams.

Pasak energetikos ministro, nepriklausomiems elektros tiekėjams būtų kompensuojama dėl skirtingos kainos dieną, kai saulės elektra gaminama, ir vakaro arba žiemos laikotarpio, kai ji naudojama.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ilgai dirbome ieškodami subalansuoto varianto, manome, kad jis galėtų užtikrinti tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą“, – sakė Ž. Vaičiūnas. 

Ministerijos teigimu, šiuo metu taikomas elektros energijos dvipusės apskaitos (angl. net-metering) modelis sudaro palankias sąlygas gaminantiems vartotojams, tačiau elektros tiekėjai patiria nuostolių, nes skiriasi gaminančių vartotojų į elektros tinklus patiektos ir per kaupimo laiką susigrąžintos energijos vertė.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų