Baltijos šalyse brango elektra: Lietuvoje ir Latvijoje kaina praėjusią savaitę kilo 23 proc.

„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė kelios priežastys: atvėsę orai ir išaugęs elektros suvartojimas. Be to, itin sumažėjo ir vėjo elektrinių gamyba, užsitęsė remonto darbai Latvijos ir Lietuvos šiluminėse elektrinėse“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione praėjusią savaitę mažėjo iki 9 519 gigavatvalandžių (GWh), o gamybos apimtys augo ir pasiekė 10 272 GWh.
Per savaitę elektros vartojimas Baltijose šalyse padidėjo 7 proc. iki 624 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo suvartota 286 GWh elektros – 8 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas augo 9 proc. iki 159 GWh., o Estijoje jis kilo 1 proc. ir siekė 179 GWh.
Skelbiama, kad bendros elektros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę smuko 5 proc. iki 350 GWh. Lietuvoje ir Estijoje elektros energijos gamyba sumažėjo 17 proc., o Latvijoje ji augo 25 proc.
Per savaitę visos trys šalys kartu pagamino 56 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 48 proc., Latvijoje – 86 proc., Estijoje – 43 proc., informuoja bendrovė.