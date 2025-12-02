 
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Baltijos šalyse brango elektra: Lietuvoje ir Latvijoje kaina praėjusią savaitę kilo 23 proc.

2025-12-02 08:08 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 08:08

Praėjusią savaitę dėl išaugusio vartojimo vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje ir Latvijoje augo 23 proc. iki 142,5 euro už megavatvalandę (MWh), o Estijoje – 9 proc. ir siekė 122,38 euro, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

Elektra BNS Foto

0

„Baltijos šalyse praėjusios savaitės elektros energijos kainos pokyčius lėmė kelios priežastys: atvėsę orai ir išaugęs elektros suvartojimas. Be to, itin sumažėjo ir vėjo elektrinių gamyba, užsitęsė remonto darbai Latvijos ir Lietuvos šiluminėse elektrinėse“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.

Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione praėjusią savaitę mažėjo iki 9 519 gigavatvalandžių (GWh), o gamybos apimtys augo ir pasiekė 10 272 GWh.    

Per savaitę elektros vartojimas Baltijose šalyse padidėjo 7 proc. iki 624 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo suvartota 286 GWh elektros – 8 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas augo 9 proc. iki 159 GWh., o Estijoje jis kilo 1 proc. ir siekė 179 GWh. 

Skelbiama, kad bendros elektros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę smuko 5 proc. iki 350 GWh. Lietuvoje ir Estijoje elektros energijos gamyba sumažėjo 17 proc., o Latvijoje ji augo 25 proc.

Per savaitę visos trys šalys kartu pagamino 56 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 48 proc., Latvijoje – 86 proc., Estijoje – 43 proc., informuoja bendrovė.

