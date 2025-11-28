 
TV3 naujienos > Verslas > Energetika

Klaipėdiečiams ir gargždiškiams brangs šildymas: kaina auga 12 proc.

2025-11-28 08:33
2025-11-28 08:33

Pirmąjį žiemos mėnesį bendrovės „Klaipėdos energija“ klaipėdiečiams ir gargždiškiams tiekiama šiluma brangs 12 proc., pranešė įmonė.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Pirmąjį žiemos mėnesį bendrovės „Klaipėdos energija“ klaipėdiečiams ir gargždiškiams tiekiama šiluma brangs 12 proc., pranešė įmonė.

0

Šoktelėjus kainai, šilumos kilovatvalandė gyventojams kainuos 6,80 cento (be PVM) arba 7,41 cento, įskaitant 9 proc. PVM. Tai apie 12 proc. daugiau nei lapkritį, kai šilumos kaina siekė 6,05 cento (be PVM) arba 6,59 cento (su 9 proc. PVM).

Vis tik įmonė pabrėžia, kad šilumos kainos augimas šaltuoju metų laikotarpiu yra įprastas reiškinys. 

„Įsibėgėjus šildymo sezonui, mažėjant lauko temperatūrai, didėja šilumos vartojimas, o kartu brangsta ir pagrindinis šilumos gamybos kuras – biokuras. Šis pokytis ypač ryškus gruodį – vieną šalčiausių šildymo sezono mėnesių, kai šilumos poreikis ženkliai išauga“, – pranešime nurodė „Klaipėdos energija“.

Pernai gruodį šiluma Klaipėdos ir Gargždų gyventojams kainavo 6,68 cento (be PVM) arba 7,28 cento (su 9 proc. PVM).

