„Litgrid“ perdavė Ukrainai dar vieną paramos paketą

Ukrainai perduotą paramą sudaro šalies infrastuktūroje nenaudojamų, tačiau vis dar gerai veikiančių, daugiau kaip 7 tūkst. perdavimo tinklo linijose ir pastotėse naudojamų stiklinių izoliatorių.
„Modernizuodami Lietuvos elektros perdavimo tinklą, turime galimybę dalį dar puikiai veikiančių, tačiau mūsų infrastruktūroje nebenaudojamų įrenginių ir medžiagų perduoti kolegoms Ukrainoje. Šią įrangą surinkome iš įvairių Lietuvos vietų, ir ji sėkmingai pasiekė Ukrainą. Esame tikri, kad įranga padės greičiau atkurti Ukrainos energetikos sistemos elektros perdavimo linijų ir pastočių veikimą“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
„Litgrid“ teigimu, Ukrainai perduoti izoliatoriai yra būtini užtikrinant elektros tinklo veikimą, saugumą ir patikimumą.
Be šios paramos, iki šiol „Litgrid“ Ukrainai yra perdavusi šešis paramos paketus, kuriuos sudaro keturi įtampos autotransformatoriai ir kiti svarbūs elektros perdavimo tinklo įrenginiai.