„Litgrid“ paskelbė svarbią žinią: baigtas vienas paskutinių sinchronizacijos projektų

Pasak „Litgrid“, tai vienas paskutinių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų.
Skirstykla užtikrina vakarų Lietuvos 350 kilometrų ilgio linijų greitkelio sujungimą nuo Darbėnų iki Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės.
„Čia pastatyta unikaliai suprojektuota skirstykla, kuri ateityje galės tapti prijungimo tašku naujai jūrinės energetikos infrastruktūrai – jungtims bei jūrinio vėjo parkams“, – pranešime teigė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis..
Be to, „Litgrid“ planuoja nutiesti naujas 330 kV linijas Darbėnai–Varduva–Mūša ir Mūša–Panevėžys ir išplėsti Varduvos skirstyklą į transformatorių pastotę.
Dar du sinchronizavimo projektai – naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas ir Mūšos skirstyklos statyba – bus visiškai užbaigti iki šių metų pabaigos.