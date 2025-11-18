 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“ už 155 tūkst. eurų vertins sistemos galimybes tiekti elektrą sutrikus gamybai

2025-11-18 16:53 / šaltinis: BNS
2025-11-18 16:53

Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ vertins Lietuvos sistemos lankstumą trūkstant elektros gamybos pajėgumų.

„Litgrid“ pradeda elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Sovetskas atramų demontavimo darbus. ELTA / Dainius Labutis

Elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ vertins Lietuvos sistemos lankstumą trūkstant elektros gamybos pajėgumų.

0

Prancūzijos duomenų analitikos ir energetikos sprendimų įmonė „Artelys“ bendrovės užsakymu už 155 tūkst. eurų (be PVM) atliks sistemos adekvatumo ir lankstumo studiją, kuri įvairiais scenarijais įvertins, ar Lietuvos sistema adekvati – ar šalyje yra pakankamai pajėgumų užtikrinti nepertraukiamą vartojimą net ir piko valandomis, jei trūksta gamybos pajėgumų, antradienį pranešė „Litgrid“.

„Gautų rezultatų pagrindu bus atliktas sistemos lankstumo poreikio įvertinimas ir pasiūlyti sprendimai dėl lanksčios generacijos pajėgumų poreikio ir plėtros modelio Lietuvoje“, – pranešime teigė „Litgrid“.

Įmonės Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas sako, kad remiantis rezultatais „Litgrid“ vertins, kiek pajėgumų reikia sistemos lankstumui užtikrinti, o Energetikos ministerija spręs dėl reikalingų pajėgumų plėtros. 

„Jei ateities adekvatumo rodikliai nebus pakankami, vėliau bus atliekamas papildomas optimalių technologinių sprendimų vertinimas“, – pranešime sakė P. Kozlovas.

