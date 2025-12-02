 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Elektros tarifus per savaitę padidino visi trys tiekėjai

2025-12-02 15:51 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 15:51

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 2–5 proc., antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektra (nuotr. Elta)

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 2–5 proc., antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Pasak agentūros, fiksuotos elektros kainos planų 1 kWh kainas didino visi trys nepriklausomi tiekėjai.

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh elektros vidutinė kaina per savaitę padidėjo nuo 0,257 euro iki 0,267 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,247 euro iki 0,257 euro (dvi laiko zonos).

Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina aptariamu laikotarpiu padidėjo nuo 0,261 euro iki 0,269 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,251 euro iki 0,259 euro (dvi laikos zonos).

Šiuo metu 8 mėn., 9 mėn. ir 10 mėn.  elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,318 euro, arba 10,8 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę( 0,287 euro).

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina lapkričio mėnesį – 0,280 euro, arba 6,1 proc. didesnė už spalio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,264 euro.

indeliai.lt

