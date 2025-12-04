 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaikšnoras: išbandome įvairius būdus kovai su balionais

2025-12-04 09:34 / šaltinis: BNS
2025-12-04 09:34

Meteorologiniams balionams su kontrabanda ir toliau keliant grėsmę civilinei aviacijai, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu kovai su balionais nėra aiškių sprendimų, o kariuomenės turimos priemonės yra per brangios juos numušti. 

Lietuvis išklojo viską, kas vyksta pasienyje: balionai – tik aisbergo viršūnė (nuotr. gamintojo)

Meteorologiniams balionams su kontrabanda ir toliau keliant grėsmę civilinei aviacijai, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu kovai su balionais nėra aiškių sprendimų, o kariuomenės turimos priemonės yra per brangios juos numušti. 

11

„Baltarusijos režimas, (...) kartu remdamas kontrabandistus, naudojasi tokia situacija, kad šiai dienai tokio labai aiškaus priešnuodžio (kontrabandiniams balionams – BNS) nėra“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Generolo teigimu, kariuomenė šiuo metu ieško ir išbando Lietuvos ir užsienio gamintojų sprendimus, skirtus numušti balionus, tačiau jie nepasiteisina. 

„Ieškome būdų įvairių (...) gamintojai mūsų tiek nacionalinės gynybos firmos, tiek tarptautinės visokius pasiūlymus diegia, duoda mums. Mes išbandome realiomis sąlygomis. (...) Ir ukrainietiškų yra tam tikrų prototipų išbandyta, (tačiau – BNS) nelabai vis pasiteisina“, – tikino jis.

Pasak kariuomenės vado, šiuo metu nėra pigių priemonių, kuriomis būtų galima numušti į šalies oro erdvę įskridusius balionus. 

„Šiaip priemonių yra, jos tik labai brangios. Klausimas yra, ar mes (...) (numušimui – BNS) tų galimų objektų pradedame naikinti ginkluotę, kuri yra skirta naikinti naikintuvus arba dronus, kuri iš tikrųjų bus ir kels didelę grėsmę Lietuvos piliečiams ir pačiai valstybei. Ar mes išnaudojame savo arsenalą į balionų naikinimą tokiu būdu visiškai ištuštindami ir apnuogindami savo oro gynybą?“, – teigė R. Vaikšnoras. 

R. Vaikšnoras taip pat kviečia gamintojus toliau teikti pasiūlymus, kokiomis priemonėmis įskrendančius balionus būtų galima suvaldyti, juos, anot vado, būtų „galima jau šį vakarą arba kitą vakarą“ išbandyti. 

„Procesai vyksta, (tačiau – BNS) sprendinių dar neturime tokių, kad jie būtų reikšmingi“, – nurodė jis. 

BNS rašė, kad trečiadienio vakarą ir ketvirtadienio naktį dėl balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas buvo sustabdytas tris kartus.

Pastaruoju metu tokie atvejai pasitaiko dažnai, Vilniaus oro uosto darbą teko stabdyti jau keliolika kartų, o vieną kartą buvo sustojęs ir Kauno oro uostas.

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija priemonių kovai su balionais paieškai buvo paskelbusi konkursą. Pirmadienį pranešta, kad pažangiausius sprendimus pasiūlė bendrovės „IT logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“.

Pirmuoju etapu joms bus išmokėta po 100 tūkst. eurų prizas, o pasiūlymai bus testuojami –  technologija turės gebėti balionus aptikti ir neutralizuoti. Veikiantį prototipą tikimasi turėti kitų metų vasarį.

Pigiausia
Pigiausia
2025-12-04 09:44
Sugaudyti kontrabandistus, kontrabandos surinkėjus ir juos nubausti didelėmis baudomis. Čia didžiausia spraga. Kai trūksta policijos ir pasienio apsaugos resursų, reikia prašyti pagalbos iš visuomenės.
Atsakyti
Kurmis
Kurmis
2025-12-04 09:58
Tur but teks is ragatkiu...
Atsakyti
XXXX
XXXX
2025-12-04 09:54
Svarbiausia, kad poligonus statom, tankus perkam, o balionai kaip skrido taip ir skraidys. Todėl ir nenumušinėjame tų balionų, nes valdžios šulams tas į naudą. Kontrabanda kažkam neša didelius pinigus, o jeigu cigaretes atpigintų Lietuvoje, tai šitas verslas ir pasibaigtų. Tačiau vyriausybė be kiaušų, o apie gynybą rėkia iki pamėlynavimo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
