Vaikšnoras: išbandome įvairius būdus kovai su balionais

„Baltarusijos režimas, (...) kartu remdamas kontrabandistus, naudojasi tokia situacija, kad šiai dienai tokio labai aiškaus priešnuodžio (kontrabandiniams balionams – BNS) nėra“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė jis.
Generolo teigimu, kariuomenė šiuo metu ieško ir išbando Lietuvos ir užsienio gamintojų sprendimus, skirtus numušti balionus, tačiau jie nepasiteisina.
„Ieškome būdų įvairių (...) gamintojai mūsų tiek nacionalinės gynybos firmos, tiek tarptautinės visokius pasiūlymus diegia, duoda mums. Mes išbandome realiomis sąlygomis. (...) Ir ukrainietiškų yra tam tikrų prototipų išbandyta, (tačiau – BNS) nelabai vis pasiteisina“, – tikino jis.
Pasak kariuomenės vado, šiuo metu nėra pigių priemonių, kuriomis būtų galima numušti į šalies oro erdvę įskridusius balionus.
„Šiaip priemonių yra, jos tik labai brangios. Klausimas yra, ar mes (...) (numušimui – BNS) tų galimų objektų pradedame naikinti ginkluotę, kuri yra skirta naikinti naikintuvus arba dronus, kuri iš tikrųjų bus ir kels didelę grėsmę Lietuvos piliečiams ir pačiai valstybei. Ar mes išnaudojame savo arsenalą į balionų naikinimą tokiu būdu visiškai ištuštindami ir apnuogindami savo oro gynybą?“, – teigė R. Vaikšnoras.
R. Vaikšnoras taip pat kviečia gamintojus toliau teikti pasiūlymus, kokiomis priemonėmis įskrendančius balionus būtų galima suvaldyti, juos, anot vado, būtų „galima jau šį vakarą arba kitą vakarą“ išbandyti.
„Procesai vyksta, (tačiau – BNS) sprendinių dar neturime tokių, kad jie būtų reikšmingi“, – nurodė jis.
BNS rašė, kad trečiadienio vakarą ir ketvirtadienio naktį dėl balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas buvo sustabdytas tris kartus.
Pastaruoju metu tokie atvejai pasitaiko dažnai, Vilniaus oro uosto darbą teko stabdyti jau keliolika kartų, o vieną kartą buvo sustojęs ir Kauno oro uostas.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija priemonių kovai su balionais paieškai buvo paskelbusi konkursą. Pirmadienį pranešta, kad pažangiausius sprendimus pasiūlė bendrovės „IT logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“.
Pirmuoju etapu joms bus išmokėta po 100 tūkst. eurų prizas, o pasiūlymai bus testuojami – technologija turės gebėti balionus aptikti ir neutralizuoti. Veikiantį prototipą tikimasi turėti kitų metų vasarį.
