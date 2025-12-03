Vilniuje pirkta žuvis 2 vyrams baigėsi reanimacija ir komos būsena: žmonos sunkiai sulaiko ašaras

Vyrai pateko į medikų rankas, vienam jų teko panirti ir į komos būseną. Gydytojai pacientams diagnozavo botulizmą – tai itin reta, bet pavojinga infekcinė liga. Botulizmu dažniausiai užsikrečiama suvalgius netinkamai laikytos vytintos žuvies, mėsos gaminių ar konservų.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba po šio incidento patikrino turgų, iš kurio vyrai pirko žuvį, ir rado rimtų higienos pažeidimų – žuvis neapsaugota nuo taršos, o prekystaliai – nešvarūs ir netvarkingi.
Du ukrainiečiai draugai, Sergėjus ir Michailas, nusipirko kuojas turguje. Žmonos pasakoja, kad tai turėjo būti ramus vakaras namuose – prie stalo ir televizoriaus ekrano. Tačiau niekas negalėjo pagalvoti, kad eilinis pasisėdėjimas pasisuks tokia tragiška linkme. Abu vyrai, pasak žmonų, vidury nakties pasijautė prastai.
„Baigėsi tuo, kad atsibudau naktį 12 valandą dėl to, kad vyras vemia. Sako skrandis stovi, jaučiasi žuvies skonis burnoje. Išgėrė sodos ir vandens tirpalo, porą kartų išvėmė, antrą nakties pasikartojo, po to tai pasikartojo penktą ryto“, – sakė ukrainietė Nastia.
„Jis prabudo, atėjo iki koridoriaus ir prarado sąmonę. Aš sakau iš pradžių – „Kur skauda? Ką skauda?“ Jis sako: „Man viską skauda.“ Jis sako: „Man akyse rūkas. Viską skauda“, – tikino ukrainietė Iryna.
Vyrus išvežė greitoji medicinos pagalba ir paguldė į Santaros klinikų infekcinių ligų skyrių. Jiems medikai išplovė skrandžius. Vėliau paaiškėjo, kad pažeisti kone visi vidaus organai. Netrukus abu ukrainiečiai pateko į reanimaciją.
„Plaučiai patys jau nesusidorojo, po to ėmė atsisakinėti kiti organai, iš žarnyno į plaučius pateko skysčiai ir dabar jie tokios pat būklės. Patys jie nekvėpuoja. Prie manęs buvo 10 gydytojų konsiliumas ir man pasakė: „botulizmas, galima letalinė išeitis, bet mes darysime viską, ką galime“, – pasakojo Nastia.
„Dabar jis visą laiką be sąmonės, sąmonė negrįžta“, – graudinosi Iryna.
Irynos vyras, Michailas, jau buvo dirbtinėje vaistų sukeltoje komoje. Moteris nesulaiko ašarų.
„O daktarai ką sako? – Laukite“, – pridūrė Iryna.
Kur galima užsikrėsti botulizmu?
Botulizmas – tai pavojinga infekcinė nervų sistemos liga. Dažniausiai botulizmu žmonės užsikrečia nuo daržovių, grybų ar mėsos konservų, ypač gamintų savo namuose. Taip pat galima užsikrėsti ir nuo vytintų mėsos, žuvies gaminių. Liga paprastai pasireiškia suvalgius netinkamo maisto, kuris yra apnuodytas botulino toksinu. Pirmieji simptomai gali užklupti po dvylikos, 36 valandų.
„Aš dabar blaškausi tarp ligoninės, darbo, mokyklos ir dabar pas mus labai sudėtinga finansinė padėtis“, – tvirtino Iryna.
„Maisto ir veterinarijos tarnyba kelis kartus žadėjo atvažiuoti ir paimti žuvies mėginius, bet niekas taip ir neatvažiavo. Jie visi abejoja, kad tai dėl vytintos žuvies“, – komentavo Nastia.
Vyrai sako pirkę žuvį turguje
Vyrai sako, kad nusipirko džiovintos kuojos Karoliniškių turguje. Ten Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko skubų patikrinimą ir aptiko grubius higienos pažeidimus.
Pažeidimai užfiksuoti pas dvi žuvų prekiautojas. Esą produktai nebuvo apsaugoti nuo išorinės taršos. Tad valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vienos prekiautojos veiklą sustabdė, o kitos – išvis uždraudė.
„Prekyba buvo vykdoma lauko sąlygomis, išsidėjus žuvį tiesiog šalia grindinio, šiek tiek pakėlus ją nuo grindinio. Patalpos buvo nešvarios, pridėta pašalinių daiktų, neišplautos, neišvalytos. Viena iš tų prekiautojų tikrai buvo žinoma tarnybai, ji susilaukė sankcijų ir mūsų dėmesio ne pirmą kartą“, – pasakojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ruželienė.
Tačiau, pasak Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės, tyrimas vis dar vyksta.
„Buvo atrinkti vytintos kuojos mėginiai, jie buvo ištirti laboratorijoje ir „clostridium botulinum“ infekcijos nebuvo nustatyta, todėl tyrimas labai išplėstinis ir apima visą grandį maisto tvarkymo“, – tikino D. Ruželienė.
Botulizmo simptomai
Botulizmas – itin reta liga. Pernai šalyje nebuvo nė vieno atvejo, 2018 ir 2021 metais – po vieną atvejį. O štai šiemet – jau du.
„Dažniausiai atsiranda dvejinimasis akyse, lyg migla akyse. Kalbėti gali žmogus mažiau pradėti ir tuomet jau atsiranda ta kritinė būklė“, – vardijo visuomenės sveikatos centro specialistė Aušra Valaikienė.
Kiti botulizmo simptomai – viduriavimas, pilvo skausmas, silpnumas, nuovargis, taip pat skausmas ryjant.
„Botulizmo bakterijos dauginasi patekę į nedeguoninę aplinką, kur yra mažai deguonies, todėl pradeda gaminti toksiną, kuris išplečia tą vakuumo pakuotę, konservo pakuotę, stiklainio dangtelį išpučia ir tai vienas iš pirmų vizualių požymių, nors ši pati bakterija neturi nė kvapo, nė skonio ir spalvos“, – sakė A. Valaikienė.
Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, prieš konservuojant arba kitaip gaminant daržoves, grybus, žuvį – privaloma produktus gerai nuplauti. Taip pat konservuojant pravartu naudoti actą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.