 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje pirkta žuvis 2 vyrams baigėsi reanimacija ir komos būsena: žmonos sunkiai sulaiko ašaras

2025-12-03 06:45 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-12-03 06:45

Eilinis pasisėdėjimas prie stalo su Vilniaus turguje nusipirkta džiovinta žuvimi dviems ukrainiečiams vyrams per kelias valandas virto košmaru. Abu draugai naktį staiga ėmė dusti, vemti, prarado sąmonę.

Eilinis pasisėdėjimas prie stalo su Vilniaus turguje nusipirkta džiovinta žuvimi dviems ukrainiečiams vyrams per kelias valandas virto košmaru. Abu draugai naktį staiga ėmė dusti, vemti, prarado sąmonę.

REKLAMA
5

Vyrai pateko į medikų rankas, vienam jų teko panirti ir į komos būseną. Gydytojai pacientams diagnozavo botulizmą – tai itin reta, bet pavojinga infekcinė liga. Botulizmu dažniausiai užsikrečiama suvalgius netinkamai laikytos vytintos žuvies, mėsos gaminių ar konservų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba po šio incidento patikrino turgų, iš kurio vyrai pirko žuvį, ir rado rimtų higienos pažeidimų – žuvis neapsaugota nuo taršos, o prekystaliai – nešvarūs ir netvarkingi.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Du ukrainiečiai draugai, Sergėjus ir Michailas, nusipirko kuojas turguje. Žmonos pasakoja, kad tai turėjo būti ramus vakaras namuose – prie stalo ir televizoriaus ekrano. Tačiau niekas negalėjo pagalvoti, kad eilinis pasisėdėjimas pasisuks tokia tragiška linkme. Abu vyrai, pasak žmonų, vidury nakties pasijautė prastai. 

REKLAMA

„Baigėsi tuo, kad atsibudau naktį 12 valandą dėl to, kad vyras vemia. Sako skrandis stovi, jaučiasi žuvies skonis burnoje. Išgėrė sodos ir vandens tirpalo, porą kartų išvėmė, antrą nakties pasikartojo, po to tai pasikartojo penktą ryto“, – sakė ukrainietė Nastia.

„Jis prabudo, atėjo iki koridoriaus ir prarado sąmonę. Aš sakau iš pradžių – „Kur skauda? Ką skauda?“ Jis sako: „Man viską skauda.“ Jis sako: „Man akyse rūkas. Viską skauda“, – tikino ukrainietė Iryna.

REKLAMA
REKLAMA

Vyrus išvežė greitoji medicinos pagalba ir paguldė į Santaros klinikų infekcinių ligų skyrių. Jiems medikai išplovė skrandžius. Vėliau paaiškėjo, kad pažeisti kone visi vidaus organai. Netrukus abu ukrainiečiai pateko į reanimaciją.

„Plaučiai patys jau nesusidorojo, po to ėmė atsisakinėti kiti organai, iš žarnyno į plaučius pateko skysčiai ir dabar jie tokios pat būklės. Patys jie nekvėpuoja. Prie manęs buvo 10 gydytojų konsiliumas ir man pasakė: „botulizmas, galima letalinė išeitis, bet mes darysime viską, ką galime“, – pasakojo Nastia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Dabar jis visą laiką be sąmonės, sąmonė negrįžta“, – graudinosi Iryna.

 Irynos vyras, Michailas, jau buvo dirbtinėje vaistų sukeltoje komoje. Moteris nesulaiko ašarų.

„O daktarai ką sako? – Laukite“, – pridūrė Iryna.

Kur galima užsikrėsti botulizmu?

Botulizmas – tai pavojinga infekcinė nervų sistemos liga. Dažniausiai botulizmu žmonės užsikrečia nuo daržovių, grybų ar mėsos konservų, ypač gamintų savo namuose. Taip pat galima užsikrėsti ir nuo vytintų mėsos, žuvies gaminių. Liga paprastai pasireiškia suvalgius netinkamo maisto, kuris yra apnuodytas botulino toksinu. Pirmieji simptomai gali užklupti po dvylikos, 36 valandų.

REKLAMA

„Aš dabar blaškausi tarp ligoninės, darbo, mokyklos ir dabar pas mus labai sudėtinga finansinė padėtis“, – tvirtino Iryna.

„Maisto ir veterinarijos tarnyba kelis kartus žadėjo atvažiuoti ir paimti žuvies mėginius, bet niekas taip ir neatvažiavo. Jie visi abejoja, kad tai dėl vytintos žuvies“, – komentavo Nastia.

Vyrai sako pirkę žuvį turguje

Vyrai sako, kad nusipirko džiovintos kuojos Karoliniškių turguje. Ten Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko skubų patikrinimą ir aptiko grubius higienos pažeidimus.

REKLAMA

Pažeidimai užfiksuoti pas dvi žuvų prekiautojas. Esą produktai nebuvo apsaugoti nuo išorinės taršos. Tad valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vienos prekiautojos veiklą sustabdė, o kitos – išvis uždraudė.

„Prekyba buvo vykdoma lauko sąlygomis, išsidėjus žuvį tiesiog šalia grindinio, šiek tiek pakėlus ją nuo grindinio. Patalpos buvo nešvarios, pridėta pašalinių daiktų, neišplautos, neišvalytos. Viena iš tų prekiautojų tikrai buvo žinoma tarnybai, ji susilaukė sankcijų ir mūsų dėmesio ne pirmą kartą“, – pasakojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ruželienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau, pasak Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės, tyrimas vis dar vyksta.

„Buvo atrinkti vytintos kuojos mėginiai, jie buvo ištirti laboratorijoje ir „clostridium botulinum“ infekcijos nebuvo nustatyta, todėl tyrimas labai išplėstinis ir apima visą grandį maisto tvarkymo“, – tikino D. Ruželienė.

Botulizmo simptomai

Botulizmas – itin reta liga. Pernai šalyje nebuvo nė vieno atvejo, 2018 ir 2021 metais – po vieną atvejį. O štai šiemet – jau du.

REKLAMA

„Dažniausiai atsiranda dvejinimasis akyse, lyg migla akyse. Kalbėti gali žmogus mažiau pradėti ir tuomet jau atsiranda ta kritinė būklė“, – vardijo visuomenės sveikatos centro specialistė Aušra Valaikienė.

Kiti botulizmo simptomai – viduriavimas, pilvo skausmas, silpnumas, nuovargis, taip pat skausmas ryjant.

REKLAMA

„Botulizmo bakterijos dauginasi patekę į nedeguoninę aplinką, kur yra mažai deguonies, todėl pradeda gaminti toksiną, kuris išplečia tą vakuumo pakuotę, konservo pakuotę, stiklainio dangtelį išpučia ir tai vienas iš pirmų vizualių požymių, nors ši pati bakterija neturi nė kvapo, nė skonio ir spalvos“, – sakė A. Valaikienė.

Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, prieš konservuojant arba kitaip gaminant daržoves, grybus, žuvį – privaloma produktus gerai nuplauti. Taip pat konservuojant pravartu naudoti actą.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

Gruodžio 2 d. TV3 Žinios. Vilnius – patogesnis: oro bendrovės atsisako siūlymų perkelti skrydžius kitur
Gruodžio 2 d. TV3 Žinios. Daugiau nei 50 eglučių: pamatykite, kaip Baltieji rūmai atrodo šį šventinį laikotarpį
Gruodžio 2 d. TV3 Žinios. „Balionai skrido ir skris“: premjerės atsakas į opozicijos klausimus iškėlė klausimą dėl posto tinkamumo
Gruodžio 2 d. TV3 Žinios. Nauja taktika? Rusija prieš derybas su JAV pasiuntiniais pasigyrė „užimtu“ Pokrovsku
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Specialistai atskleidė: šalies pradinukus kamuoja depresija, panikos atakos ir nerimo sutrikimai
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Dar viena Kalėdų tradicija išbrango: paštininkai pastebi, kad išgyvena renesansą
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Istorinis Seimo sprendimas: žmonėms su negalia kompensuos šunų pagalbininkų įsigijimo išlaidas
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. FSB šešėlis Klaipėdoje: uoste dirbo su Rusijos saugumu siejama bendrovė
Gruodžio 1 d. Nuo tokio meistro moteris ragina bėgti kuo toliau: „Man grasino ir namą padegti“
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Tarpukario vila Žaliakalnyje neatstatyta iki šiol: likę griuvėsiai bado akis
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Verslininkai dalijasi, kaip sustabdyti balionų atakas: „tikimės, kad vasarį turėsime veikiantį prototipą“
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Sužibo įspūdingo dydžio ir išvaizdos žaliaskarė – vandenyje suręsta eglė prilygsta 30 aukštų pastatui
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Ligoninės stabdo planines operacijas dėl viršyto limito: „Kam nepasitaiko prastai suplanuoti“
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Gyventojų pasirinkimai nustebino: kunigas pasakoja apie vis labiau mėgstamus spalvotus kalėdaičius
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Šokiruojantis policijos radinys Vilniuje – šimtai tūkstančių SIM kortelių: narpliojamas botų fermų tinklas
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Netikėta mokslininkų išvada: jaunystėje daug vartoję alkoholio – vėliau uždirba daugiau
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Klaipėdos universiteto ligoninėje medikai rado tai, ko nesitikėjo: sutaupėme daug pinigų
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Vaikai pradėjo taip šėlti su sniegu, kad teko uždaryti mokyklą: „Praskėlė nosį ir nebegalėjo sustabdyti kraujo“
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Dviems ukrainiečiams nusipirkus žuvies iš šio turgaus nustatytas botulizmas: štai kokie simptomai
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Būtinas advento vainiko akcentas – žvakės
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Žurnalistė prasitarė apie pareigūnų, politikų ir kontrabandos klanus: „Nešamos duoklės yra“
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. Kalėjimuose atsiras nauja pareigybė – kapeliono asistentas: rūpinsis kalinių dvasine gerove
Gruodžio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Lapkričio 29 d. TV3 Žinios. Iš Zelenskio komandos pasitraukęs Jermakas pareiškė eisiąs į frontą
Lapkričio 29 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas baiminasi blogiausio scenarijaus: „Plano nėra, valstybė neturi suvokimo“
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Ekspertai įspėja: žmonės vis labiau įnikę į telefonus – „Jei paliksime vaikus prie ekranų, jie jų nepaliks niekada“
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Seimas nori riboti nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams – numatomos baudos
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kaip buvo elgemasi su konfiskuotais belgų aviganiais: „Prieš šunis nuolat naudojamas smurtas“
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Pirmasis Lietuvoje 5G ryšio skambutis: karas, maras ar tvanas – ryšys vis tiek veiks
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Vytautu Sinica
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Nuo sausio brangs elektra ir šildymas: atskleidė, kokios kainos laukia gyventojų
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Neįtikėtinas Sargiūno tritaškis pelnė Lietuvos pergalę – „tokių metimų neišsitreniruosi“
Lapkričio 28 d. TV3 Žinios. Vyriausybė tikisi Lukašenkos geranoriškumo, opozicija kaltina naivumu: „Bus nuolatinės patyčios“
Lapkričio 27 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis grasina Budriui 1 dalyku: „Šikną reikia jausti ant kėdės“
Lapkričio 27 d. TV3 Žinios. Skrydžių vėlavimai sujaukė planus keliautojams: „Įdomu čia gyventi pas jus“
Lapkričio 27 d. TV3 Žinios. Šalia Baltųjų rūmų įvyko šaudynės: „Gyvulys, įvykdęs šį žiaurumą, sumokės didžiausią kainą“
Lapkričio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su TS–LKD pirmininku Laurynu Kasčiūnu
Lapkričio 27 d. TV3 Žinios. Šiame krašte degė gyvenamasis pastatas: užsiliepsnojo dėl 1 priežasties
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Nelaimė šiame krašte: štai kas pražudė vyrą privačiame name
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Klaipėdos turgavietėje pasirodė pirmosios šviežios stintos: kaina už kilogramą – įspūdinga
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Šio krašto ligoninė perkėlė 200 suplanuotų operacijų dėl 1 dalyko: jaučiasi apgauti šios įstaigos
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Sutarus nedidinti dyzelino kainų, štai kieno kainos augs nuo Naujųjų: vairuotojai jau griebiasi už galvų
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Dėl balionų raminantis Kondratovičius sulaukė Kasčiūno pašaipų: užkliuvo lietuvių kalbos žinios
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: naujos kareivinės JAV kariams atvėrė duris šioje Lietuvos vietoje
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ su Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso vadovu Povilu Drižu
Lapkričio 26 d. TV3 Žinios. Žmonės dalinasi, kas dedasi Lietuvos gatvėse: „Kelias tikrai katastrofiškas“
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Baltuosiuose rūmuose tęsiasi Padėkos dienos tradicijos, o eiliniai amerikiečiai vargsta: „Trumpas mus žlugdo“
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Seimas apsisprendė – vėl reformuoja sveikatos apsaugos sistemą
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Vilniuje – tarptautinė kalėdinė paramos mugė
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Teisingumas lietuviškai: rekordinį kyšį paėmęs buvęs Kauno valdininkas išleistas į laisvę
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Vis žadamo atlyginimo dar nėra: protestuojantys pareigūnai parodė, kas juos gali pakeisti
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Mokytojų piketas švietimo ministrę privertė imtis veiksmų – algas žada didinti nuo sausio
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Kultūrininkai žada eiti į politiką – jungsis jau prie egzistuojančių partijų
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. „IKEA“ bandęs padegti ukrainietis sulaukė teismo verdikto: sprendimo skųsti neketina
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Pasaulis pradeda Kalėdų laukimą: karieta atvežta Baltųjų rūmų eglė, o Dortmundo eglutė nustebins savo aukščiu
Lapkričio 25 d. TV3 Žinios. Sunkvežimiai stovi, o balionai – toliau skraido: teisėsauga reikalauja apsišarvuoti kantrybe
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Klaipėdos Kalėdų eglę padovanojusi Irena: „Šitiek širdį skaudėjo“
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Tūkstančiai gyventojų rizikuoja savo gyvybe: pasakė, kodėl nenaudoja dūmų detektorių
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Tauro kalną rekonstravo, bet vieną gyventojų grupę pamiršo: „Realiai, niekur nusileisti negali“
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Lukašenka toliau tyčiojasi ir provokuoja – Nausėda sako, kad Lietuva situacijos viena neišspręs
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Liudininkai – apie Šiauliuose peiliu nužudytą 22 metų vyrą: „Tai nebuvo atsitiktinis kivirčas gatvėje“
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Šių metų Nacionalinio judumo iššūkyje dalyvavo įspūdingi skaičiai lietuvių: štai kokie lyderiai
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Štai kiek šiemet žmonių sulaukė baudų už naudojimąsi telefonu vairuojant: policija įspėjo kuo tai gali baigtis
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Šiame krašte vyrauja neįprasta prieškalėdinė tradicija: pamatykite velnio festivalį
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Paryžiuje – šokiruojanti paroda: pristatytos aštuonios iš viso pasaulio surinktos mumijos
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Valdantieji nesutaria dėl degalų akcizo: „Su Lenkija lenktyniauti yra nerealu“
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Sužinokite, kiek šiemet Lietuvos gyventojų nukentėjo nuo sukčių: „DI labai padeda sukčiams“
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Lietuvių pamėgtuose automobiliuose pilna trūkumų – skelbia naujausias tyrimas
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Štai kaip spręs ilgų eilių pas gydytojus problemą: sutarė kam skirs 4,3 mlrd. eurų
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Paryžiaus muziejuje atgimė princesė Diana: tokios suknelės Londone vilkėti ji negalėtų
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Kruvinų muštynių Laisvės alėjoje kaltininkai išgirdo nuosprendį: už grotų nekeliaus, vieno mušeikos vis dar nerado
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Lietuvoje esantys tam tikri autobusai gali būti valdomi šios šalies: juos atjungti gali bet kuriuo metu
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Jaunos mamos pripažįsta – vaiko išlaikymas pasidarė nežmoniškai brangus: Išeitis – mokesčių lengvatos?
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Po „Nord Stream“ sabotažo – Vokietijos SGD terminalus prižiūri lietuvių ekspertai
Lapkričio 24 d. TV3 Žinios. Kritika premjerei dėl motinystės atostogų pavadinimo: ji tampa visiškai juokinga, vaidina reformatorę
Lapkričio 23 d. TV3 Žinios. Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu
Lapkričio 23 d. TV3 Žinios. Prasidėjo derybos dėl Trumpo „taikos plano“: ko laukti Ukrainai?
Lapkričio 22 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje pagarbiai palaidoti negimę ir tėvų atsisakyti vaikučiai
Lapkričio 21 d. TV3 Žinios. Kultūros atstovai dar kartą susirinko į protestą – šį kartą su aiškiu „ne“ Žemaitaičiui
Lapkričio 21 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi
Lapkričio 21 d. TV3 Žinios. Lukašenka tyčiojasi iš Lietuvos – vietoj vilkikų, kontrabandiniai balionai: „O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo?“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Prisiminė 13-mečio žūties akimirką: vienas posūkis lėmė tragediją
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Naujos sukrečiančios avarijos detalės – gydytojai šokiruoti: „Neprisimename tokių atvejų“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Kelininkams susitvarkius su pirmuoju sniegu, Juras Taminskas nestygo džiaugsmu: mitas tikrai išsklaidytas
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. JAV, Ukrainos ir Europos derybos dėl Trumpo komandos pasiūlyto „taikos plano“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Klaipėdiečiai nesupranta, kodėl iš šeimos buvo paimtas ir vėliau grąžintas naujagimis: „Taip nereikėtų daryti“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Trumpas pritarė Ukrainos taikos planui: štai kokie jo pagrindiniai punktai
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Pamatykite: šiuose kraštuose jau iškrito sniegas ir žada stiprų šaltį
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Štai kaip Lukašenka apgavo Lietuvą: iš pradžių kartojo, kad vilkikai laisvai išvyks iš Baltarusijos
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Pamatykite: egles pasipuošė jau ne vienas gyventojas
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Vilniuje avariją sukėlusi vairuotoja įpūtė kone 3 promiles: į policijos automobilį nusinešė ir šluotą
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Sinkevičius kirto Šakalienei viešai: „Mums nereikia nei dramos, nei dramos karalienės“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip atrodys Kauno Kalėdų eglė – kauniečiai negaili pagyrų: „Bus gražu“
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Šis paveikslas 1 iš 2 brangiausių pasaulyje: štai už kiek milijonų parduotas aukcione
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas atsakė, ar priimtų Šakalienę į partiją: nustebins ne vieną
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Įsiminkite šią dieną – atsiėmus specialią miesto valiutą Vilniuje lauks skanėstai ir netikėtos pramogos
Lapkričio 20 d. TV3 Žinios. Šiame mieste siaubingas darinys: gyventojams sukėlė viduriavimą ir vėmimą
REKLAMA
Kodėl?
Kodėl?
2025-12-03 06:58
Man klausimas ne apie žuvį, o kodėl šitie vyrai ukrainiečiai lepinasi alučiu Vilniuje, kai jų tautiečiai apkasuose gina Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę, t.y. kodėl jie ne fronte?
Atsakyti
Diade vova
Diade vova
2025-12-03 07:41
Yzi pyzi atsakymas. Todel kad jiem nerupi savas krastas.kiek tenka su ukrainieciais bendrauti,(o tenka kiekviena diena) tai ooooj galeciau pripasakoti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų