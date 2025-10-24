Pamačius, kuo turguje prekiauja moteris, apstulbo net pareigūnai: skubiai įspėja visus

Apie sulaikytą antibiotikus, vaistus nuo skausmo ir kitus vaistinius preparatus nelegaliai pardavinėjusią moterį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Vilniaus apskrities policija.
Sulaikyta nelegaliai turguje vaistais prekiavusi moteris
Moteris sulaikyta spalio 22-ąją. Iš prekybos išimta daugiau nei trys tūkstančiai tablečių, ampulių, o jų pardavinėtojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
„Spalio 22 d. Vilniaus apskr. policijos pareigūnai Kalvarijų turgavietėje sulaikė moterį, neteisėtai prekiavusią įvairiais vaistiniais preparatais.
Turgavietėje moteris siūlė įsigyti antibiotikų, vaistų skausmui malšinti, preparatų potencijai stiprinti bei kitų vaistų. Ji neturėjo licencijos verstis farmacine veikla.
Pareigūnai iš prekybos išėmė net 3 218 įvairių tablečių ir ampulių. Moteriai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Primename, kad vaistų pirkimas iš nelegalių prekeivių gali kelti rimtą pavojų sveikatai – neaiškios kilmės ar netinkamomis sąlygomis laikomi vaistai gali būti neveiksmingi ar net žalingi.
Pastebėję galimai nelegalią prekybą, praneškite policijai telefonu 112 arba per interneto svetainę epolicija.lt“, – rašė Vilniaus apskrities policija.
